Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Angelica Elli a RTL 102.5: il nuovo film “10 giorni con i suoi” raccontato dai protagonisti

Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Angelica Elli sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e La Mario, per presentare “10 giorni con i suoi”, il nuovo film di Alessandro Genovesi che li vede protagonisti, una produzione Colorado Film in associazione con Medusa Film in collaborazione con Prime Video. Dopo il successo di “10 giorni senza mamma”, rilasciato nelle sale nel 2019, e “10 giorni con Babbo Natale”, diffuso su Amazon Prime Video nel 2020, la famiglia Rovelli torna al cinema il 23 gennaio per una nuova avventura. Ai microfoni di RTL 102.5, Fabio De Luigi ha raccontato: «Noi seguiamo nostra figlia Camilla in Puglia per andare a conoscere, chi poco convinto e chi un po’ più aperto mentalmente, la famiglia Paradiso. La famiglia Rovelli torna a viaggiare insieme per conoscere i futuri suoceri. C’è una scena molto divertente in cui verrò costretto a partecipare al parto di una mucca e mi ritroverò molto vicino ai suoi organi riproduttivi. La mucca, che dovrebbe essere l’animale più tranquillo, durante le riprese mi ha calciato e avevo una rotula bella gonfia». «In famiglia c’è qualcuno più ottuso e meno aperto di me, ovvero Carlo. Io ho lottato tanto affinché il mio personaggio fosse contemporaneo. Giulia Rovelli è indipendente e fotografa benissimo la complessità delle donne, nel ruolo di madre, di lavoratrice e di moglie. È un ruolo generoso e ho faticato per difenderlo con le unghie e con i denti. Era interessante che ci fosse uno scambio generazionale in cui ci si può anche rispecchiare. Nel film i nostri consuoceri sono Giulia Bevilacqua e Dino Abbrescia, che sono bravissimi» ha aggiunto Valentina Lodovini.





La trama

“10 giorni con i suoi” è una commedia familiare con protagonisti Fabio De Lugi e Valentina Lodovini nei panni rispettivamente di Carlo e Giulia, che chiude la trilogia iniziata nel 2019. In questo capitolo, al loro fianco ci saranno anche Dino Abbrescia e Giulia Bevilacqua, che interpretano i consuoceri. «Questo terzo capitolo racconta “10 giorni con i suoi”, i genitori del mio ragazzo Antonio, interpretato da Gabriele Pizzurro. La loro è una famiglia molto diversa dalla nostra. Camilla andrà a convivere e quindi vuole l’approvazione e la benedizione dei suoi genitori che conosceranno la famiglia Paradiso. Siamo molto curiosi di vedere come reagirà il pubblico, perché è un film in cui il pubblico stesso fa parte della famiglia Rovelli» ha raccontato Angelica Elli ai microfoni di RTL 102.5. La famiglia Rovelli, infatti, è pronta per partire per la Puglia, meta di studio della figlia maggiore, Camilla (Angelica Elli), che si trasferirà nella regione per iniziare l'università insieme al fidanzato Antonio (Gabriele Pizzurro). Carlo, da padre, non è ancora pronto a lasciar andare la sua primogenita e soprattutto non si fida per nulla del ragazzo con cui sta Camilla. Una volta arrivati alla masseria, i Rovelli incontrano la famiglia Paradiso, che non perderà occasione per rendersi poco gradita. Tra furti, menzogne, fuitine amorose e tanti altri equivoci, i Rovelli e i Paradiso capiranno, che al di là di incomprensioni e differenze, sono diventati una grande famiglia.