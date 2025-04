Oggi, in Piazza San Pietro, i funerali di Papa Francesco, misure di sicurezza imponenti

Sono scattate, già nella scorsa notte, le misure di sicurezza, imponenti, per i funerali di Papa Francesco . Roma è, letteralmente, blindata con l'impiego di 4mila uomini e donne delle forze dell'ordine. L’intera area a ridosso della Basilica di San Pietro è stata suddivisa in cinque diverse zone. Particolare attenzione, ovviamente, ai "corridoi" dedicati all’ingresso in Vaticano delle 160 delegazioni straniere. Sono, addirittura, novanta le auto della sola scorta del presidente americano, Donald Trump , arrivato ieri, in serata, a bordo dell'Air Force One, insieme alla moglie Melania. In campo, anche, tiratori scelti, reparti speciali delle forze di polizia, tra cui cinofili e artificieri, Vigili del Fuoco, con i nuclei Nbcr, e la Protezione Civile che coordina, con la Questura il sistema di sicurezza dei funerali. Sono cinque i maxi schermi allestiti a Piazza San Pietro : due sotto al sagrato, altri due ai lati del colonnato e uno prima di via della Conciliazione. Dalle casse riecheggiano i canti, mentre il sole inizia a riscaldare la piazza e i fedeli che continuano ad arrivare.