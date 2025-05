Fabio Rovazzi, online il teaser del suo prossimo singolo

Sarà ospite giovedì a RTL 102.5 per presentare in anteprima il suo nuovo pezzo

Fabio Rovazzi, dopo aver scalato le classifiche e aver "comandato" l'estate 2016 con "Andiamo a comandare", è pronto a tornare con un nuovo brano: "Tutto molto interessante". Il cantante ha pubblicato un piccolo teaser del suo videoclip che vede la partecipazione anche di Fabio De Luigi, Enrico Papi, J-Ax, Fedez, Greta Menchi, Matt e Bise, Fabrizio Biggio e i Pantellas. Il nuovo singolo uscirà ufficialmente venerdì 2 dicembre, ma Rovazzi lo presenterà in anteprima a RTL 102.5 giovedì 1 dicembre ospite in The Flight a partire dalle 15.



Il brano è stato scritto da Fabio insieme al rapper Danti dei Two Fingerz e prodotta da un quartetto di talentuosi dj italiani riconosciuti a livello internazionale, Merk & Kremont e Marnik (duo che ha collaborato con Steve Aoki e KHSMR). Il brano è stato scritto da Fabio insieme al rapper Danti dei Two Fingerz e prodotta da un quartetto di talentuosi dj italiani riconosciuti a livello internazionale, Merk & Kremont e Marnik (duo che ha collaborato con Steve Aoki e KHSMR).

