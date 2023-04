Fan di Berlusconi da Lecce al San Raffaele di Milano, “Non potevo passare la Pasqua tranquillo sapendo di Berlusconi ricoverato”

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Questa mattina, all’ospedale San Raffaele di Milano, è arrivato dalla Puglia un fan di Silvio Berlusconi. Marco Macrì lavora in una segreteria scolastica e abita ad Alliste, un paesino in provincia di Lecce, ma non ha esitato nemmeno un secondo a prendere il treno per andare a trovare “un suo grande amico”, come lo descrive lui. L’uomo, dopo un viaggio durato 10 ore, si è posizionato sotto il settore del San Raffaele, dove è ricoverato l’ex premier, con uno striscione raffigurante Silvio Berlusconi sorridente e una scritta “Forza Silvio, il Salento è con te!”."Sono venuto qui apposta, in certe circostanze non bisogna pensarci, specie quando si tratta di un amico e lui non è un amico come gli altri. Senti proprio quella spinta dal cuore: non è politica e non è calcio. Lo andrei a trovare anche se fosse al Polo nord perché come Silvio non c'è nessuno. È sempre stato un punto di riferimento". Il supporter ha anche sfoggiato un tatuaggio, ormai un po' sbiadito, dedicato al Cavaliere. Macrì, come riporta il Corriere, dice di aver conosciuto Berlusconi quando aveva 18 anni, ad una manifestazione, e da quel momento non ha più smesso di seguirlo e “lo farà per sempre”. Ci tiene anche ad esprimere parole di supporto per l’ex presidente del consiglio: “Sono qui per manifestare la solidarietà, la vicinanza, l’affetto all’amico Silvio. Perché è sempre stato un amico. Ce la farà anche stavolta, perché è forte, è un leone e di Silvio ce n’è solo uno, anche il Signore lo sa” e quando gli viene chiesto perché la decisione di non passare la Pasqua in famiglia risponde: “Era impossibile passare la Pasqua a casa e stare con il pensiero che Silvio fosse qui in una stanza di ospedale, quindi è giusto passarla qui. Mando un abbraccio al presidente, starò qui finché non tornerà ad Arcore.”