Federalberghi, 14 milioni di italiani in viaggio per le festività pasquali

Arriva la bella stagione e, con essa, il bel tempo: il momento perfetto per organizzare scampagnate e per fuggire dalla noia delle città, magari per una gita d’amore con Tamara o Duilio. Meno romanticismo, avete ragione. Calendario alla mano, ecco le date utili nelle prossime settimane, qualora ancora non abbiate organizzato nulla: Pasqua e Pasquetta (17 aprile, domenica, e 18 aprile, lunedì); Festa della liberazione (25 aprile, lunedì), Festa dei lavoratori (1 maggio, domenica). Particolare attenzione alla Festa della Repubblica (2 giugno) che quest’anno sarà di giovedì, fornendo l’alibi perfetto per una finta malattia del venerdì che vi traghetterà a un weekend anticipato da favola.





I dati di Federalberghi

Secondo quanto comunicato da Federalberghi, grazie a un’indagine effettuata all’Istituto ACS Marketing Solutions nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 4 aprile, saranno circa 14 milioni gli italiani in viaggio per le festività pasquali. Di questi, uno su quattro (24,9%) approfitterà della vicinanza con il 25 aprile per allungare la vacanza. Tra le destinazioni preferite, ovviamente, le località di mare (28,9%), le città d'arte (28,7%), ma anche la montagna (16,4%), i laghi (4,6%) e le località termali (2,2%). La schiacciante maggioranza dei viaggiatori (quasi il 90%) rimarrà all'interno dei confini del nostro Paese, mentre solo il rimanente 10% opterà per un viaggio all'estero. Per gli intrepidi amanti dell’estero vincono le grandi capitali europee (57,8%), seguite da località marine in generale (13,3%), dalle grandi capitali extraeuropee (11,1%) e dal viaggio in crociera (10%).

L'alloggio preferito sarà la casa di parenti e amici (28,9%); segue da presso l'albergo con un 25,5%, le case di proprietà (16,6%) e i bed & breakfast (15,5%). La vacanza avrà una durata media di 4,7 notti. La spesa media pro capite sostenuta per la vacanza (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti), sarà pari a 504 euro. Chi resterà in Italia spenderà mediamente 474 euro, mentre la spesa aumenta per chi trascorrerà un periodo di vacanza oltre confine (708 euro)