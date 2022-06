Fedez a RTL 102.5 apre le prevendite per il Power hits estate 2022: “Ci sarò anche io all’Arena di Verona"

Fedez e Tananai sono stati ospiti a RTL 102.5 durante “The Flight” e hanno parlato del loro ultimo singolo “La Dolce Vita”. Grande sorpresa anche per gli ascoltatori di RTL 102.5 che hanno cominciato ad acquistare i biglietti per il Power Hits Estate 2022 dopo che Fedez ha dato il via all’apertura delle vendite in diretta. Tante anche le sorprese in onda: da Francesca Michielin a J-Ax.

FEDEZ E IL POWER HITS ESTATE 2022

Durante l’intervista su RTL 102.5, Fedez ha fatto un annuncio importante che riguarda il Power Hits Estate 2022 che si terrà il 31 agosto all’Arena di Verona.

“RTL 102.5 e Fedez vi vogliono comunicare che per l’evento che si tiene ogni anno, il Power Hits Estate, all’Arena Di Verona il 31 agosto ci sarò anche io. Ora apriremo le prevendite ufficialmente e vi dico che ci sono anche io. Nelle mie stories vi metto il link per le prevendite, prendetele subito perché vanno a ruba”, ha detto Fedez. “Ci saranno tanti ospiti. Probabilmente ci sarà Tananai, Mara Sattei, Rkomi. Insomma, un grandissimo evento nella location più suggestiva e bella del mondo, l’Arena di Verona. Prevendite aperte da ora: andate sui profili social di RTL 102.5 e accaparratevi la prevendita. Sarà una figata! Visto che ho annunciato il Power Hits Estate voglio vincere il premio”.

“LA DOLCE VITA”: IL NUOVO SINGOLO DI FEDEZ, MARA SATTEI E TANANAI

“La Dolce Vita” è il nuovo singolo di Fedez, Mara Sattei e Tananai.

“Ieri sera ho suonato a Livorno. Vengo effettivamente dal mare perché il giorno prima eravamo a Rimini a girare il video de ‘La Dolce Vita’”, ha detto Tananai.

Come è nata questa collaborazione? “Era partito come un duo. Poi ci siam detti di fare un trio. Ma non ci siamo ispirati a ‘Mille’”, ha raccontato Fedez. “Lì c’erano Orietta e Achille, ma c’entra lo stile anni ’60. Abbiamo fatto un’inversione di tendenza del reggaeton”.

Da quanto si conoscono Fedez e Tananai? “Ci conosciamo da quest’estate. È stata all’inizio una frequentazione via Instagram. Abbiamo fatto una lezione di box insieme, poi durante Sanremo io lo videochiamavo per tirargli su il morale”, ha detto Fedez. “Lui aveva un gran bel pezzo. La sua reazione all’essere arrivato ultimo a Sanremo è stata una cosa che umanamente mi ha insegnato tantissimo”.

“Ero effettivamente felice, non ho fatto finta”, ha detto Tananai.

“Abbiamo un pezzo secondo me bellissimo”, ha detto Tananai. “Io voglio fare un pezzo alla Tananai con Tananai”, ha raccontato Fedez.

Come sta procedendo la carriera di Tananai? “Sono felicissimo, sto suonando tanto. Ho un pezzo fortissimo che uscirà a breve al quale vorrebbe partecipare Fedez”, ha detto Tananai.

J AX SU RTL 102.5: “QUANDO CI SIAMO CHIARITI ABBIAMO PARLATO PER SEI ORE AL TELEFONO. AVEVO DIMENTICATO DI AVERLO BLOCCATO”

Tante le sorprese durante la diretta di oggi, tra cui anche l’intervento di J- Ax. È molto bello rivedere Fedez e J-Ax insieme. In onda la loro canzone “Italiana”. “È molto bello rivedere il videoclip, non lo vedevo da cinque anni”, ha detto J-Ax. “Forse il video più bello che abbiamo fatto”, ha raccontato Fedez.

Mentre il videoclip di “Vorrei Ma Non Posto” è stato girato per due volte. “Abbiamo chiamato un regista dall’America: una volta che ci ha consegnato il video abbiamo pensato non fosse bello per niente. Ci siamo quasi scontrati con le moto d’acqua per girarlo. Era un video estivo ma non c’era neanche una scena in mare, il resto era in una piscina tipo pensione”, ha detto Fedez. “Allora in un giorno l’abbiamo girato di nuovo”.

Tra Fedez e J-Ax c’è stata una chiacchierata di sei ore grazie alla quale si sono riappacificati. “È andata progressivamente meglio. Siamo partiti un po’ ognuno sulle sue”, ha detto J-Ax. “Immaginate due persone che non si parlano da quattro anni con tutti gli annessi e i connessi delle paranoie che ti fai non risentendo una persona per anni. È partita tesina la situazione, poi si è distesa”.

È vero che J-Ax aveva bloccato il numero di Fedez? “Si, mi ero dimenticato. Mi venivano a dire che Fedez voleva fare questo concerto e gli organizzatori sono venuti da me ma io gli ho detto che mi mentivano perché Fede mi avrebbe chiamato”, ha detto J-Ax. “Una settimana dopo mi hanno detto che stava provando a chiamarmi, ma lo avevo bloccato”.

A fine giugno J-Ax e Fedez faranno un concerto in Piazza Duomo. “Ci stiamo sentendo praticamente tutti i giorni. Abbiamo appena definito la scaletta e fissato i giorni delle prove, io ho fatto anche le riunioni con il Prefetto e il questore perché vogliamo fare un evento in cui non succedano cose sgradevoli e spiacevoli”, ha detto Fedez. “Sarà un evento benefico ma per noi sarà un momento di liberazione, entrambi non suoniamo da un bel po’ e sarà veramente emozionante. Ci siamo ripresi mentre facevamo la scaletta e tra poco metteremo le storie”.

I cantanti faranno un’ora di spettacolo durante il “Love-Mi”, il 28 giugno a Milano. “È stato molto divertente perché ci siamo stupidi di come negli anni alcuni pezzi che dissavamo siano diventati i pezzi con più gradimento”, ha detto J-Ax. “Io proverò a fare le canzoni senza sbagliare ma soprattutto senza mettermi a piangere: mi conosco e conosco Federico. Già quando non avevamo ancora litigato ci commuovevamo molto spesso sul palco insieme, siamo due abbastanza emotivi e abbiamo il coraggio di piangere, non ci vergogniamo. È una delle cose che ci accomuna”.

Come si potrà donare? “A livello organizzativo è stato un casino, infatti ringrazio tutto il mio team. Io mi sono occupato di prendermi carico di tutte le spese, tutto ciò che ricavo verrà donato”, ha raccontato Fedez. “In più abbiamo istituito un numero solidale dove si possono donare due euro e raccoglieremo tutti i soldi così. L’accesso sarà libero e verrà trasmesso in televisione. Verranno ospiti dei ft. delle nostre canzoni e forse ci saranno soprese grosse”.

Quest’estate J-Ax farà un pezzo? “Quest’estate non farò un pezzo, farò un featuring. È la prima estate dopo tanti anni in cui non ci sarà un pezzo estivo, ma sto preparando una cosa molto grossa. Ci impiegherò un po’ a farlo, lascio spazio agli altri per quest’estate”, ha raccontato il rapper.

C’è la possibilità di un nuovo pezzo tra J-Ax e Fedez un domani? “Secondo me potremmo farlo”, ha detto Fedez. “Ne abbiamo già anche parlato: secondo me è una questione di tempo. ‘Comunisti col rolex’ doveva essere un’altra cosa quando abbiamo iniziato. A me piacerebbe fare un esperimento punk-rock con Fede”, ha raccontato J-Ax.

FRANCESCA MICHIELIN SU RTL 102.5: “IO A X FACTOR COME CONDUTTRICE. SPERO DI PORTARE EMPATIA DURANTE I PROVINI”

Durante l’intervista a Fedez e Tananai, Francesca Michielin è intervenuta in onda. “Tra poco vado a prendere il treno perché domani dobbiamo girare X Factor”, ha detto la Michielin. “Ho molta voglia di venire a girare”, ha detto Fedez.

Francesca Michielin tornerà a X Factor in veste di conduttrice. “Sono molto gasata e contenta, soprattutto perché so benissimo come ci si sente quando bisogna affrontare un provino, come faranno le persone domani”, ha raccontato la cantante. “Spero di portare empatia”.

Durante la diretta, è andata in onda “Cigno Nero”, canzone che Francesca Michielin e Fedez hanno cantato nel 2009. Che effetto le fa riascoltarla e rivedere il videoclip? “Scrivevo sempre tutto in inglese, e quella è stata la prima volta in cui ho scritto un pezzo in italiano”, ha detto la Michielin. “Mi ha reso molto felice”.

FEDEZ E X FACTOR

Che impressione ha avuto Fedez sui giudici di X Factor? “Abbiamo bevuto un drink tutti insieme”, ha raccontato Fedez. “Sono tutti molto simpatici. Rkomi mi è sembrato molto simpatico. Conosco Dargen D’Amico veramente bene, anche se a quel tavolo lì non significa nulla perché quando ti sale la competizione le cose possono cambiare”.