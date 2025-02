Fedez a RTL 102.5: “Ho molta voglia di tornare a fare musica dal vivo”

Fedez è tornato in onda su RTL 102.5 nel corso di Miseria e Nobiltà. In diretta dal Radio Truck della prima radio d’Italia a Sanremo, in compagnia di Virginia Tschang, l’artista ha raccontato come sta procedendo questa sua esperienza in gara nella kermesse canora.

“BATTITO” IN TOP 5 NELLA SECONDA SERATA

Ieri, nella seconda serata del Festival di Sanremo, Fedez si è esibito con “Battito”. Il suo brano è arrivato nella top 5 dei brani più apprezzati nella classifica del televoto e delle radio. «Non avrei mai immaginato di arrivare tra i primi 5, sono davvero contento per questo risultato. Per me, ieri è stato pazzesco, perché sono riuscito a godermi la puntata. Penso che per tutti i colleghi in gara, la seconda serata è stata molto più distesa rispetto alla prima. Oggi riposo, ma tornerò nella serata delle cover, dove porterò un brano di Marco Masini, “Bella stronza”. È un pezzo bellissimo, secondo me abbiamo dato vita a qualcosa di straordinario. Non vedo l’ora di farla», racconta.

L’ESPERIENZA A SANREMO E IL RITORNO AI LIVE

Ospite della prima radio d’Italia, Fedez ha raccontato le sui impressioni sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo e la volontà di ritornare presto sul palco. «Questo brano non è vittimistico, e nemmeno il mio Sanremo lo è. Sono salito sul palco e ho fatto quello che mi sentivo di fare. Ho molta voglia di tornare a fare qualcosa dal vivo. Non faccio un tour dal 2019 per varie motivazioni, poi c’è stato il festival LoveMi, ma ora sto cercando di capire quando e dove sarà possibile. Volevo portare un’altra cover, ma Carlo mi ha chiesto di cantare questa», svela Fedez a RTL 1012.5.