Fedez, con Allucinazione collettiva replica a Tony Effe e attacca Chiara Ferragni

Nuovo capitolo del dissing tra Fedez e Tony Effe. Dopo 'Chiara' lanciato ieri sera dal rapper romano, pochi minuti fa il collega milanese ha replicato, lanciando sui social l'anticipazione di Allucinazione collettiva. Si tratta del pezzo con il quale l'ex giudice di X Factor risponde - letteralmente per le rime - al rivale, tirando pesantemente in ballo l'ex moglie Chiara Ferragni.

L'appello (inascoltato) di Chiara Ferragni

Fedez, la replica a Tony Effe è un attacco a Chiara Ferragni

Ieri, prima che Tony Effe diffondesse Chiara , la Ferragni aveva chiesto via social di non essere coinvolta nella rissa tra i due rapper: "Fate quello che volete, ma lasciate in pace me e i miei figli". Un appello inascoltato, visto che Tony Effe ha inserito nel suo dissing un audio in cui una voce camuffata - che sembra corrispondere a quella di Chiara Ferragni - lo informava che Fedez avrebbe tentato di comprare degli stream.Pochi minuti fa Fedez ha pubblicato un frammento audio di Allucinazione collettiva. E le bordate sembrano indirizzate soprattutto all'ex moglie. "Chissà se lei era d'accordo nel pubblicare quel vocale? Ti sei trasformato in un consulente matrimoniale? Ogni tua argomentazione è davvero originale, testo da boomer, moralista in cui mi fai la paternale. Lei grida indignata 'abbi rispetto per i figli", poi manda gli audio ai rapper scarsi che li insultano nei dissing'".

Fedez prosegue accusando, in sostanza, la mamma dei suoi figli di volerlo infangare: "Processi mediatici, siete monotematici, "Mio marito è una merda" è stata la tua exit strategy". Quindi, rivolgendosi a Tony Effe: "Ti pensavi Kendrick e te ne esci da Machine Gun Kelly, vuoi fare hype con i miei figli: Tony Lucrarelli. Hai scritto quattro ritornelli e due merde di strofe, sei pronto alla risposta? Apri Google traduttore". Infine, l'affondo più duro alla Ferragni, con evidente riferimento al caso Balocco: "Ti hanno mai spiegato la differenza tra un tumore e uno stron*o che è accusato di essere un truffatore? Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza, almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza".