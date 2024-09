Fedez risponde al dissing di Tony Effe: L’infanzia difficile di un benestante (video e testo)

Continua lo scontro a distanza tra Fedez e Tony Effe, a botta di provocazioni social e di canzoni. Da dove nasce il dissing e quali sono le ultime novità? Andiamo per ordine.

Fedez-Tony Effe: da dove nasce lo scontro

Fedez Vs Tony Effe: il primo round

L'infanzia difficile di un benestante, la risposta di Fedez

Le tensioni tra i due rapper iniziano in estate, quando Tony Effe fa sapere di aver rifiutato la proposta del collega di scrivere una strofa per il suo ultimo singolo. In quello stesso periodo iniziano a circolare indiscrezioni sulla vicinanza del cantante romano e Chiara Ferragni, il cui matrimonio con Fedez era già in crisi. Nel frattempo anche Fedez si fa vedere insieme a Taylor Mega, ex fidanzata del rivale.Il primo round è andato in scena qualche giorno fa, dopo che Tony Effe aveva pubblicato nelle storie Instagram la frase, correlata da tre emoticon che rappresentano un diavoletto, "non svegliare mai il cane che dorme". Poco dopo Fedez faceva altrettanto, modificando leggermente la frase: "non svegliate il cane che dorme che è un casino poi". A distanza di poche ore, ecco il dissing di Tony Effe, che tira in ballo la Ferragni, ma non solo: "Chiara dice che mi adora. Non ti ho lasciato la strofa, hai chiesto alla mia brutta copia (si riferisce a Niky Savage, con il quale Fedez ha appena collaborato per il pezzo Di Caprio ndr). Ed ancora: "Ti comporti da tr***. La tua bevanda sa di piscio, l'ho bevuta e mi fa schifo. Guardami, sono bellissimo. Fai beneficenza ma rimani un viscido". Ieri sera è arrivata la replica di Fedez, che immediatamente aveva raccolto la sfida dicendo: "Il cane ha miagolato. Sistemati la permanente che arrivo bellezza". Parole alle quali Tony Effe aveva risposto postando una foto del collega con alcuni poliziotti: "Ti aspetto pinocchio".Il pezzo di Fedez, lanciato sui social ieri sera, si intitola L'infanzia difficile di un benestante e vede la partecipazione, non casuale, di Taylor Mega. Tra i passaggi più dirompenti, ecco quello che coinvolge indirettamente la Ferragni: "Per tre anni ti ho fatto da balia, Dici che sei la fine del mondo Ma la predizione è sbagliata (Maya), Quest’anno era proprio il tuo anno, Ti ingaggerò per il mio compleanno Ma non so se il pagliaccio ritroverà in tempo il naso rosso che ha perso nel bagno. Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi Quelli come te io li chiamo infami". Di seguito il testo integrale.Complimenti alla mamma anche un po’ al WinstrolSei proprio carino un tipo da CioèTi arrabbierai a guardare sto video alla fine dirai solo “tipo cioè”Il crackomane più bello d’ItaliaPer tre anni ti ho fatto da baliaDici che sei la fine del mondoMa la predizione è sbagliata (Maya)Quest’anno era proprio il tuo annoTi ingaggerò per il mio compleannoMa non so se il pagliaccio ritroverà in tempo il naso rosso che ha perso nel bagnoScrivevi a mia moglie mentre mi abbracciaviQuelli come te io li chiamo infamiScrivi di merda ma bei pettorali Insulti razziali poi palco con Ghali?Mi dai fastidio pure se respiriTi metto in tasca fra NapapijriPrendi la lama con scritto a morte gli infamiSorridi e fai harakiri Tony Tony mi fai i dispettiMmmmm che cazzo ti aspetti hai passato più tempo a farti la ceretta che a farti Vittoria CerettiTony non scappare dimmi dove seiVuoi mettere i tuoi contro i mei?Se tu fai il cecchino sono Donald TrumpSe lo faccio io sei JFKAspetta un secondo Fedez ricaricaTi ho fatto la bua ti metto l’arnicaSei finto fuori e marcio dentro come i tuoi denti in ceramicaTi fai di coca non sei affamatoA me l’appetito è appena tornatoSei troppo figo sei palestratoMa quando parli sei Luca GiuratoTi immagino ora che sei un pelo affrantoSe tu sei di strada io sono altoVieni sotto casa ti metto lo smaltoTi ho preso dei fiori che sanno di asfalto con Chiara Biasi a farti di ketaParlate di gossip vi fate la piegaLe hai raccontato chi ti manteneva “Eri tu la mia bitch”Non Taylor MegaIo vengo dalla merda true storyTu giochi a fare il gangsta Toy Story 20089 come GloryFrate Sei Hasbulla non sei VettoriMa davvero hai citato i soldi che hai in bancaNon mi aspettavo che fossi PetrarcaFrate io ti compro, ti metto palestra così passi la vita a fare la pancaSei quello famoso per una borsettaSono tuo padre ti do la paghettaUna storia di strada davvero intriganteL’infanzia difficile di un benestanteAndavi a calcetto insieme a DamanteNel ruolo di infame non di attaccanteIl sono il re tu nemmeno il fante dev’essere frustante….Una gang di personal trainer all’appello ve ne manca unoHa chiamato gli amici per farmi la festaMa poi sotto casa non c’era nessunoIn fondo mi fai tenerezza sei un ragazzino insicuroRed Bull ti ha messo le ali Fedez ti ha messo una Boem su per il c*lo.

E ora che succede?

Non è da escludere che il dissing possa andare avanti nelle prossime ore. Intanto va registrata la reazione a caldo di Tony Effe, che su Instagram ha commentato la trovata di Fedez con un emblematico "che imbarazzo".