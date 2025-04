Venerus a RTL 102.5: “Il mio marchio di fabbrica sono la mentalità e l’attitudine, che si riflettono nel sound e nel modo di fare musica”

Venerus è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matte Campese e La Zac, per presentare “Ti penso”, il nuovo singolo rilasciato il 4 aprile. A distanza di quasi due anni dalla pubblicazione del suo ultimo album “Il Segreto”, il cantautore torna con una traccia che prosegue il suo il viaggio artistico: un percorso fatto di visioni, sogni lucidi, atmosfere oniriche ma al contempo molto reali, libertà, ricerca e sperimentazione sonora, in costante fuga da mode e convenzioni. Il brano nasce come una dedica, come quelle in cui ci si imbatte quando si inizia un libro, sospesa tra dolcezza e nostalgia, dove trovano spazio immagini di vita quotidiana e ricordi indelebili, tra incontri predestinati e pensieri che non smettono mai di tornare. Un testo vestito con sonorità e beat avvolgenti, che rimandano all’universo hip hop / R’n’B degli anni ’90 e ad alcuni dei suoi elementi più iconici, che l’artista manipola e riattualizza con grande maestria. “Ti Penso” è la luce soffusa che illumina anche gli angoli più spenti della città. Ai microfoni di RTL 102.5, Venerus ha raccontato: «Io ho cominciato a far uscire musica nel 2018. Ho fatto un paio di collaborazioni che sicuramente mi hanno aiutato, come con Gemitaiz e Franco126. Poi è uscito il mio primo disco nel 2021, dal titolo “Magica musica” con MACE e abbiamo lavorato anche al suo disco “OBE”. Ora è uscito il primo singolo di questo nuovo viaggio, dopo due anni che non usciva musica. Sono molto emozionato, molto carico. È una bella sensazione avere un proprio progetto che gira e che banalmente sento quando entro in macchina. È un nuovo capitolo che spero mi porterà in un sacco di nuove aree del mondo e in situazioni nuove, ma anche nuove sonorità, che mi porti a incontrare tante nuove persone e a essere conosciuto da tante altre persone. Vedo la musica come dei semi e spero sempre che i fiori fioriscano».





Il videoclip e i progetti futuri

Il video, girato da Andrea Cleopatria con il cameo della pattinatrice Carolina Portesi Peroni, cattura l’artista in angoli urbani che rimandano immediatamente a Milano: Venerus danza e cammina tra le isole verdi incastonate tra i palazzi, i vagoni della metro, i grattacieli che svettano sullo sfondo dei suoi primi piani, sulle note di “Ti Penso”. «Il mio marchio di fabbrica sono la mentalità e l’attitudine, che poi si riflettono nel sound e nel modo in cui facciamo musica io e i miei amici. Ci teniamo sempre a suonare in modo diverso dagli altri e fare qualcosa di nuovo, senza che diventi mai una sorta limite. L’obiettivo è fare qualcosa che ci piace e che ci fa stare bene. Negli ultimi due anni mi sono chiuso in studio, abbiamo scritto un sacco di canzoni nell’ottica di mettere insieme un disco e siamo a un ottimo punto. Far uscire questa prima canzone è segno che siamo vicini a mettere una nuova pietra in questo percorso» ha aggiunto il cantante in diretta su RTL 102.5.