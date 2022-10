Festa del Cinema di Roma 2022, Steven Spielberg oggi presenta in anteprima il suo nuovo film, The Fabelmans

Il giorno più atteso della 17esima edizione della Festa del cinema è arrivato. Questa sera sarà proiettato il nuovo film di Steven Spielberg The Fabelmans, la pellicola che dopo aver vinto il premio del pubblico al Toronto International Film Festival, si prepara a conquistare il cuore degli spettatori italiani.

THE FABELMANS, LA TRAMA DEL FILM

Il lavoro ripercorre in modo intenso e personale l’infanzia e l’adolescenza dello stesso Spielberg, dalla scoperta di uno sconvolgente segreto di famiglia al sogno, poi realizzato, di diventare regista. Il film si può considerare un racconto di formazione ed esplora il potere del Cinema come punto di vista per osservare la verità dell'altro e di noi stessi. La critica statunitense già considera The Fabelmans uno dei titoli di punta nella corsa ai prossimi Oscar.

THE FABELMANS, UN CAST D'ECCEZIONE

Il film è scritto da Spielberg insieme al drammaturgo, Premio Pulitzer, Tony Kushner, storico collaboratore del regista che ha già ricevuto due candidature all’Oscar per le sceneggiature dei film “Lincoln” e “Munich”. Nel cast troviamo la quattro volte nominata all'Oscar Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle e dal candidato all'Oscar Judd Hirsch, con le musiche del premio Oscar John Williams, la fotografia del premio Oscar Janusz Kaminski e il montaggio dei premi Oscar Michael Kahn e Sarah Broshar. Insomma un cast di tutto rispetto che secondo alcuni analisti potrebbe essere uno dei migliori del regista degli ultimi anni.

SPIELBERG, 50 ANNI DI CINEMA E DI SOGNI

Steven Spielberg è sicuramente uno dei registi più prolifici della sua generazione. In attività dall'inizio degli anni 70, ancora oggi continua con lucidità a dirigere, produrre, scrivere, creare ed investire nella settima arte. Tra i titoli di punta della sua filmografia ricordiamo senza dubbio Jaws (Lo squalo), Incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T. Jurassic Park, Indiana Jones e tanti altri. The Fabelmans sarà proiettato questa sera in anteprima all'Auditorium Parco della Musica e contemporaneamente all'Auditorium Conciliazione, per poi approdare nelle sale italiane il prossimo 11 novembre.