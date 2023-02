Festival di Sanremo, boom di ascolti anche per la quarta serata, 11.131.000 spettatori per uno share del 66,5%

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è una macchina macina ascolti. I dati Auditel ancora una volta confermano le scelte azzeccate del direttore artistico Amadeus e della Rai. Per la quarta serata, dedicata ai duetti e alle cover, si è registrata una media di 11.131.000 spettatori, con uno share del 66,5%, ben 6 punti in più dello scorso anno. Nel 2022, la quarta serata, anche in quel caso dedicata ai duetti , ottenne una media di 11,378.000 spettatori per uno share del 60,6%. Un successo straordinario anche perché la media raccolta ieri rappresenta il dato più alto per la serata del venerdì nella storia del Festival dal 1987, quando furono introdotte le rilevazioni Auditel: in quell'anno la serata del venerdì ottenne il 67.50%.





Le fasce orarie

Nel dettaglio, Ieri, la prima parte della serata cover, dalle 21.25 alle 23.41, ha tenuto incollati di fronte alla tv 15.046.000 spettatori con il 65,2% di share e la seconda parte, dalle 23.44 all'1.59, da 7.041.000 spettatori con il 69,7% di share. Lo scorso anno, la prima parte della quarta serata, dalle 21.29 alle 23.39, fu seguita da 14.731.000 spettatori con il 59.2% di share, mentre la seconda parte, dalle 23.44 all'1.41, ottenne 7.543.000 spettatori con il 63.5% di share.