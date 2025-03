Feuromed, la terza edizione del Festival a Napoli pone il focus sull'intelligenza artificiale

Un modello mediterraneo per la governance dell'Intelligenza artificiale. È il tema della terza edizione di Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell'Economia che torna dal 13 al 15 marzo a Napoli, presentato oggi a Roma. Un evento di tre giorni per discutere sugli sviluppi della tecnologia più importante del momento, con il contributo degli scienziati più autorevoli del Paese, che potranno illustrare le prospettive nel settore, l'avanguardia nella ricerca, le applicazioni pratiche.





IMPATTO SOCIALE E RISCHI

Tra gli altri temi l'impatto sociale dell'intelligenza artificiale, con le ripercussioni sul lavoro e sulle relazioni, ma anche i rischi che un cattivo uso di questo strumento può provocare sulla democrazia e sulle libertà individuali. Un programma ricchissimo su cui si confronteranno le istituzioni, rappresentate da tre Ministri, quello degli Esteri Antonio Tajani, delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. E ancora il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, amministratori di imprese pubbliche e private, intellettuali del calibro di Romano Prodi, Pier Carlo Padoan e Massimo Giannini.





LO SGUARDO AI GIOVANI

L'evento sarà diviso in sessioni tematiche aperte anche ai più giovani, che studiano e lavorano nelle accademie universitarie, nelle scuole professionali, nei licei e che troveranno nel confronto un'utile esperienza di formazione, per cogliere le sfide ancora aperte. Come ha spiegato Alessandro Barbano, Direttore del quotidianoche promuovein collaborazione con il Parlamento Europeo e con la Commissione Europea e con il patrocinio del Comune di Napoli, della Regione Campania e dell'Università degli studi di Napoli Federico II, che ospiterà l'appuntamento.