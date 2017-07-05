Fiat 500 compie 60 anni: sarà esposta al MoMA di New York

05 luglio 2017, ore 10:48
L'auto, ambasciatrice dell'Italia nel mondo, sarà parte della galleria permanente del Muso d'Arte Moderna
L’auto italiana più rappresentativa del Bel Paese ha festeggiato i suoi sessant’anni di vita con un avvenimento speciale. Entrerà infatti a far parte della galleria permanente del Museo di Arte Moderna di New York, il MoMA. "Se è vero che la Fiat 500 ha segnato la storia dell' automobile, è altrettanto vero che non è mai stata solo un' automobile'', queste le parole di Olivier Franois, Head of Fiat Brand e Chief Marketing Officer FCA.
