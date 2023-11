Filippo Turetta, domani alle 10 l’interrogatorio di garanzia. Oggi incontro con il legale

Domani alle 10 è fissato l’interrogatorio di garanzia di Filippo Turetta, lo studente d’ingegneria sarà per la prima volta faccia a faccia con chi lo accusa: il gip Benedetta Vitolo e probabilmente anche il pm Andrea Petroni, titolare del fascicolo. Oggi il suo legale, l’avvocato Giovanni Caruso, acquisisce copia del fascicolo processuale e nel pomeriggio incontrerà Filippo detenuto da sabato nel carcere di Verona, dopo la fuga di una settimana in Germania. Un secondo incontro tra i due, in cui il giovane dovrebbe parlare per la prima volta dell’aggressione mortale, in due distinte fasi, all'ex fidanzata Giulia Cecchettin, che lui ha confessato alla polizia tedesca. Il legale fa sapere che servirà per preparare proprio l’interrogatorio di domani, posto che il 21enne ha tre strade: tacere davanti al giudice, rispondere alle domande oppure rilasciare dichiarazioni spontanee.

PRIMO PASSO L’INTERROGATORIO DI GARANZIA

Oggi il legale di Turetta, l’avvocato Giovanni Caruso, dopo l’acquisizione del fascicolo processuale incontra per la seconda volta il suo cliente. Un faccia a faccia per delineare la strategia difensiva, la sua scelta di stare zitto o di confessare, anche aiutando le indagini, potrebbe influire sulla sua posizione nel processo che verrà, per la concessione o meno di attenuanti. Mentre la contestazione di altri reati o di ulteriori aggravanti come la premeditazione potrebbe avvenire in un secondo tempo, quando la Procura potrà disporre di elementi (come gli accertamenti sulla Fiat Punto di Filippo e l'esito dell'autopsia) al momento non in mano dei magistrati.

LE RICHIESTE DI TURETTA

Sono i primi giorni nel carcere di Verona per Filippo Turetta. Il giovane dice che vuole vedere, appena sarà possibile, i suoi genitori: ma non potrà farlo prima del faccia a faccia col giudice di domani. Nel carcere Montorio, resta sempre sorvegliato a vista dagli agenti della polizia penitenziaria essendo un detenuto a rischio suicidio. A chi si è occupato di lui Turetta ha chiesto di avere libri da leggere, come previsto per i detenuti anche del reparto infermeria, e se potrà seguire corsi in carcere.