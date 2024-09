Finisce un'era, fallimento controllato della Tupperware, il colosso degli iconici contenitori di plastica per il cibo

Finisce un'era. La Tupperware, l'iconico colosso americano che ha prodotto contenitori di plastica per alimenti per diverse generazioni in tutto il mondo, ha deciso di presentare i libri contabili in tribunale . La celebre industria americana è stata costretta a chiede una procedura di fallimento controllato per evitare la bancarotta . "Da qualche anno la situazione finanziaria della società era gravemente colpita da un contesto macroeconomico difficile", ha detto, come riporta l'agenzia Ansa, Laurie Ann Goldman, amministratore delegato della società che ha presentato istanza di protezione, prevista dalla legge americana sui fallimenti, dopo giorni di indiscrezioni e voci incontrollate e mai confermate. Come abbiamo scritto in precedenza, quindi, finisce un'era e le colpe reali possono essere tante: dal cambiamento di modelli del marketing , ai riflessi delle restrizioni imposte dal Covid , fino ad arrivare ai ritmi frenetici della vita degli anni 2000 .





Le prime difficoltà già nel 2020