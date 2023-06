Firenze, sgomberato l'ex Hotel Astor, dove viveva la famiglia di Kata, scomparsa sabato scorso

Da questa mattina sono in corso le operazioni di sgombero dell’ex Hotel Astor di Firenze, da dove sabato scorso è scomparsa la piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni che nel palazzo abitava con la famiglia. Sotto gli occhi del sindaco fiorentino, Dario Nardella, e dell’assessore al Welfare, Sarà Funaro, le forze dell’ordine, coordinate dalla Questura, sono intervenute per liberare lo stabile occupato per lo più da nuclei familiari sudamericani e rumeni. Tutto si è svolto senza problemi particolari, le persone all’interno non hanno opposto resistenza e hanno lasciato lo stabile, occupato ormai dal settembre dell’anno scorso. Sul posto, in via Boccherini, anche il questore Maurizio Auriemma che è entrato nella struttura e ha effettuato un sopralluogo per seguire quanto stava avvenendo.