Flagellate le coltivazioni in Africa, vola il prezzo del cacao, alle stelle le uova di Pasqua

Volano le quotazioni del cacao sui mercati delle materie prime, e i rincari si fanno sentire anche a tavola, soprattutto in vista della Pasqua. La causa è dei cambiamenti climatici che incidono sull'ambiente e sul territorio in modo devastante da provocare effetti anche sui prezzi al dettaglio anche a migliaia di chilometri di distanza rispetto ai luoghi interessati dai fenomeni meteorologici. Tornando al prezzo del cacao che negli ultimi tempi è andato alle stelle, il risultato è che i prezzi delle uova di cioccolato sono saliti in un anno in media di quasi il 25%, registrando anche punte del 40%.





Prezzi alle stelle

E' dal marzo dello scorso anno che il prezzo del cacao registra una vera e propria impennata: quasi il 140%. Sul mercato americano il prezzo è passato da 2.500-2.600 dollari a tonnellata ad oltre 6.000, infrangendo il record del 1977 e arrivando a punte di quasi 7.000 dollari. Non cambia molto sul mercato di Londra, dove le quotazioni in sterline sono aumentate del 170%.





Le cause

La colpa di questa impennata dei prezzi è principalmente dovuta ai cambiamenti climatici: clima secco e temperature elevate hanno sconvolto le colture in Costa d'Avorio, primo produttore al mondo, ma anche primo fornitore del mercato europeo. Anche le malattie delle piante hanno contribuito a flagellare zone come Ghana e Nigeria, considerati grandi produttori insieme a Indonesia, Ecuador e Brasile. Soprattutto il Ghana alle scarse piogge, si è aggiunto un virus trasmesso da una specie di cocciniglia, ha spiegato Sima, la Società italiana di medicina ambientale, virus che porta alla morte delle piante.





I prezzi

La mancanza di materia prima ha portato all'inevitabile aumento dei prezzi che, in vista della Pasqua, vanno al rialzo. Una multinazionale svizzera ha già aggiornato il proprio listino ritoccando al rialzo i listini 2024/2025, dopo quello del 10% già applicato nel 2023. Il Codacons calcola che per le uova di Pasqua quest'anno si spenderà mediamente il 24% in più. Quelle per i bambini, segnala l'associazione dei consumatori, è passato nella versione da 150 grammi dai 9,99 euro dello scorso anno agli attuali 11,99 euro, con un incremento netto del 20%. Le uova di fascia più alta per adulti, con cioccolato al latte o fondente, e un peso tra i 320 e i 365 grammi, arrivano a superare i 18 euro al pezzo, con incrementi superiori al 33% rispetto ai listini del 2023. Per alcune uova di note marche specializzate in cioccolato, i rincari sfondano addirittura quota +40%. Prezzi decisamente più contenuti per i prodotti destinati ai bambini: i prezzi delle uova legate a cartoni animati, giochi, personaggi famosi o serie tv aumentano in media del 16,7% rispetto allo scorso anno, rileva sempre il Codacons.





La produzione in Italia

Nel nostro Paese la produzione media di uova di Pasqua supera le 31mila tonnellate all'anno, con un giro d'affari stimato in oltre 300 milioni di euro nel 2023. Calcolatore alla mano, con gli aumenti di quest'anno, a parità di acquisti i consumatori sborseranno per i rincari circa 72 milioni di euro , calcola l'associazione dei consumatori. Ma questo non è l'unico aumento. Salgono anche i prezzi di Zucchero, nell'ultimo anno +72% e burro di cacao, su del 52% per il burro di cacao.