Florida, lite tra fratelli per i regali di Natale finisce in tragedia: 14enne spara e uccide la sorella Photo Credit: agenziafotogramma.it

Shock in Florida, dove una lite tra fratelli per i regali di Natale è degenerata in un omicidio. È successo vicino Tampa, dove un quattordicenne ha sparato un colpo di pistola semiautomatica contro la sorella di 23, uccidendola. Il minorenne è ora accusato di omicidio e possesso illegale di un’arma.

LA RICOSTRUZIONE DELLA LITE

Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sui regali di Natale era iniziata durante lo shopping con la madre e un altro fratello di 15 anni: il motivo della discordia pare fosse il maggior numero di doni ricevuto da uno dei due. Arrivati a casa della nonna, la lite sarebbe proseguita e presto degenerata: il 14enne avrebbe infatti estratto l’arma per poi puntarla contro il fratello. A quel punto sarebbero intervenuti alcuni parenti a separare i due: è allora che il ragazzo, uscito in giardino, avrebbe minacciato la sorella, in quel momento in compagnia del figlio.