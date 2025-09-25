Flotilla, l'informativa del Ministro Crosetto. "Se entrano in acque israeliane non possiamo garantire la sicurezza"

Il giorno dopo l'attacco denunciato dagli attivisti della Global Sumud Flotilla, il Ministro Guido Crosetto ha tenuto un'informativa alla Camera. Il titolare della Difesa ha espresso la ferma condanna del governo per quanto accaduto, definendo le azioni contro i civili totalmente inaccettabili. Ha poi annunciato che sarà inviata una seconda nave della Marina militare a tutela degli attivisti, parlando di un clima preoccupante. "Una volta usciti dalle acque internazionali ed entrati nelle acque di un altro Stato" ha detto chiaramente il Ministro "non siamo in grado di garantire la sicurezza, né noi né nessun altro Paese del mondo".





CONSEGNARE IL CARICO A CIPRO

Crosetto ha poi ribadito che continuerà a lavorare perché non accada nulla alle persone che si trovano a bordo della spedizione umanitaria, tra cui alcuni parlamentari, pur restando critico. "" si è chiesto, sottolineando che il governo ha già sostenuto la popolazione della Striscia ed è in grado di portare aiuti in poche ore. Ha quindi ricordato la proposta, a cui sta lavorando il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, di far consegnare il carico della Flotilla al Patriarcato latino di Gerusalemme a Cipro, che si assumerebbe la responsabilità di inviarlo a Gaza. "" ha spiegato Crosetto.





PARTITA UN'ALTRA NAVE

Il Ministro ha poi annunciato che alla fregata Fasan della Marina militare, inviata già ieri in prossimità della flotta umanitaria nel caso in cui ci sia bisogno di eventuali soccorsi, si aggiungerà un'altra nave, la Alpino, che è già partita e cheMa Crosetto ha puntualizzato che, aggiungendo che "





GLI SCONFINAMENTI RUSSI SONO UNA PROVOCAZIONE

L'informativa si è spostata poi su un altro tema caldo, gli sconfinamenti degli ultimi giorni di mezzi russi negli spazi aerei polacco ed estone. Crosetto ha parlato di una provocazione che richiede una risposta ferma e coordinata, come il potenziamento della deterrenza sul fianco est della Nato.ha sottolineato il Ministro, affermando però che non bisogna cedere alle provocazioni, perché un'escalation avrebbe conseguenze per tutti.