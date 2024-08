Fondi: un’auto si ribalta, morta una ventiquattrenne, grave il figlioletto

Alle due della notte scorsa, una ragazza di 24 anni è morta i e un bambino è in gravi condizioni, a causa di un incidente avvenuto sulla strada provinciale di Fondi, in via Sant’Anastasia, nel pontino in provincia di Latina.





L'INCIDENTE

Il conducente della Volkswagen, compagno della vittima e padre del bimbo, è stato portato in ospedale ed è risultato positivo ai test su droga ed alcol. L’uomo, di origine albanese, 22 anni, è stato dimesso e si trova agli arresti domiciliari. È accusato di omicidio stradale su disposizione del magistrato di turno, appena ricevuti gli esiti del test. Secondo i primi rilevamenti della polizia stradale le cause dell’incidente sono riferibili ad una condotta di guida sconsiderata da parte dell’uomo. Inutili i soccorsi degli operatori del 118, che, quando sono arrivati, hanno solo potuto constatare la morte della giovane donna. Nell’auto era presente anche la sorella del guidatore che, da quanto si apprende al momento, non ha subito gravi conseguenze. Secondo i primi rilevamenti della polstrada, la vettura si sarebbe girata più volte causando il ferimento mortale della giovane madre deceduta sul colpo e provocando diversi gravi traumi al neonato che è stato immediatamente elitrasportato a Roma, presso l’ospedale Bambin Gesù. E’ in prognosi riservata a causa dei traumi subiti.









IL PRECEDENTE

La storia ricorda, per molti versi, il dramma di Giuliano in Campania di pochi giorni fa, a causa del quale è morta una bimba di otto anni e sono rimaste ferite la mamma e la sorellina di 16. Una Smart for two con quattro passeggeri a bordo (mamma, due figlie e il compagno della donna -che non è il padre delle bambine-), si è ribaltata per l’alta velocità. Il conducente è risultato essere senza patente, l’auto non assicurata e omologata per sole due persone. L’uomo di 47 anni alla guida della vettura, Francesco d’Alterio, era stato appena scarcerato dopo una condanna per furto. La bimba vittima dell’incidente era in braccio alla mamma, senza cintura di sicurezza. La sorella, nel bagagliaio nella parte posteriore dell’auto.