Formula 1, a Miami vince Vestappen, quinte e settima le Ferrari di Sainz e Leclerc

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Un gran premio a senso unico, le Red Bull hanno dominato la prova di Miami. Con Max Verstappen che ha vinto la gara con un. al secondo posto il compagno di scuderia, il messicano Sergio Perez. Terzo lo spagnolo Fernando Alonso su Aston Martin. Le Ferrari, quinto Carlos Sainz, settimo Charles Leclerc, le Rosse pagano problemi tecnici ed errori dei piloti.





La gara

È il messicano Sergio Perez, partito dalla pole position a scattare davanti a tutti alla partenza. Dietro al pilota della Red Bull lo spagnolo Fernando Alonso su Aston Martin, quindi il ferrarista Carlos Sainz. L'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc sesta. Al quarto giro lo scatenato Max Verstappen sul rettilineo passa prima Magnussen poi Leclerc, pochi giri dopo completa la sua rimonta fino ad arrivare al secondo posto, alle spalle del compagno di scuderia, che mantiene la testa della corsa. Per quanto riguarda le Ferrari, dopo 20 giri, Sainz è al quinto posto, più indietro Leclerc solo quindicesimo. Al ventunesimo giro Pit stop per Perez, quindi Verstappen sale al primo posto. Al rientro in pista il messicano è terzo. Al 23esimo giro arrivano cinque secondi di penalità a Sainz per l'ingresso troppo veloce in pit lane al momento della sosta. A metà gara l’olandese della Red Bull ha 16 secondi di vantaggio sul compagno di scuderia. Corsa difficile per Charles Leclerc sempre nelle retrovie della gara. Dopo l'incidente di sabato nel finale del Q3 la sua SF-23 è stata sottoposta ai controlli dei meccanici che hanno effettuato dei cambi sulla vettura, ma il pilota della Ferrari non ha subito nessuna penalità. Tornando alla gara, al quarantesimo giro Perez supera Verstappen e si porta in testa, ma l’olandese spinge sull’acceleratore, con il pubblico, i messicani sugli spalti esaltati per la corsa del loro idolo. Ma dura poco, perché l’olandese riprende il comando della corsa chiudendo in trionfo. Verstappen è sempre più leader di questo mondiale. Chi invece è sempre rimasto nelle prime posizioni è stato Fernando Alonso che con la sua Aston Martin ha corso un ottimo gran premio di Miami. Male le Ferrari che a Miami hanno pagato errori dei due piloti e problemi tecnici. Adesso si volta pagina e il prossimo 21 maggio si corre il Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Appuntamento all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Chissà che l'aria di casa non guarisca le Rosse.