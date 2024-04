Formula 1, Max Verstappen è in pole nel Gran Premio del Giappone, seconda in griglia l'altra Red Bull di Sergio Perez Photo Credit: agenziafotogramma.it

Prima fila tutta Red Bull nel Gran Premio del Giappone che si correrà domani mattina alle 7.00 ora italiana. A Suzuka Max Verstappen ha ottenuto la quarta pole position consecutiva, in altrettante corse disputate , la 36esima della sua carriera, la terza consecutiva su questo circuito. Secondo posto in griglia di partenza, domani, per il compagno di scuderia alla Red Bull Sergio Perez. In seconda fila, invece, partiranno Lando Norris sulla McLaren e Carlos Sainz con la Ferrari . La terza fila sarà occupata dalla Aston Martin di Fernando Alonso e dalla McLaren di Oscar Piastri. Andando ancora indietro la Mercedes di Lewis Hamilton e la Ferrari di Charles Leclerc in quarta fila con l'ottavo tempo . George Russell su Mercedes e Yuki Tsunoda su Alpha Tauri chiudono le prime 10 posizioni.