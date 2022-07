Formula 1, Max Verstappen vince il Gran Premio di Francia, secondo Hamilton, terzo Russel

Max Verstappen su Red Bull vince il Gp di Francia di F1 ed allunga ulteriormente in classifica su Charles Leclerc, ora staccato di 63 punti, costretto al ritiro per un errore quando era in testa alla gara. Sul podio insieme al campione del mondo in carica le due Mercedes di Lewis Hamilton, secondo al suo 300esimo Gp, e George Russell, che nel finale ha beffato l'altra Red Bull di Sergio Perez, quarta. Grande gara dell'altra Ferrari di Carlos Sainz che partito dalla 19esima posizione ha recuperato fino alla terza posizione per poi chiudere al quinto posto con il giro veloce. Sesta la Alpine di Alonso che ha preceduto la McLaren di Norris. Ottava l'altra Alpine di Ocon davanti alla Mclaren di Ricciardo ed alla Aston Martin di Stroll. Per Verstappen è la settima vittoria quest'anno la 27esima in carriera ed eguaglia Jackie Stewart all'8° posto di tutti i tempi. Settimana prossima tutti di nuovo in pista in Ungheria, all'Hungaroring.





Charles Lecler, il grande deluso

Charles Leclerc, costretto al ritiro per un suo errore quando era in testa alla gara, non nasconde la sua delusione: "Nessun problema di affidabilità. C'è stato un problema dopo che sono andato a muro con la retromarcia che non funzionava, ma è un dettaglio. Io non posso fare questi errori. Sono arrivato a un livello alto da inizio anno, forse il più alto della mia carriera, ma non posso fare questi errori. Non posso, anche se faremo i conti a fine anno. Non ci sono scuse per oggi. Se stavo spingendo? Si ma lo facevamo tutti. Colpo importante per la corsa al titolo? Sì"