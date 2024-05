Moto GP: A Barcellona Bagnaia sfata il tabù e vince la gara, secondo Martin, terzo Marquez

Il Gran Premio della Catalogna sorride per la prima volta a Pecco Bagnaia. Mai fino ad oggi infatti, il pilota italiano era riuscito a tagliare per primo il traguardo di questo circuito. Una vittoria che permette al campione del mondo in carica di accorciare in classifica su Jorge Martin (arrivato secondo in Spagna) che ora guida la classifica piloti con 39 punti in più rispetto a Pecco. Un podio comunque tutto Ducati, Francesco Bagnaia (Ducati Factory), Jorge Martin (Ducati Pramac), Marc Marquez (Gresini Racing Team). Sembrava davvero maledetta questa pista per Bagnaia. Proprio a Barcellona, l'anno scorso Pecco fu protagonista di un terribile incidente mentre ieri durante la Sprint Race è caduto durante l'ultimo giro quando era davanti a tutti, oggi si è preso la sua rivincita.





LE PAROLE DEI PROTAGONISTI: BAGNAIA, MARTIN, MARQUEZ

Bagnaia: "Vittoria speciale? Onestamente ero molto arrabbiato per la caduta di ieri. Sapevo che avevamo il potenziale per vincere e ho cercato di dare tutto dall'inizio. È stato difficile perché anche altri piloti stavano spingendo ma quando ho visto che avevano problemi con l'anteriore ho cercato di sfruttare l'occasione. Il team ha fatto un lavoro fantastico per allestire la moto al meglio. Sono felicissimo e ora non vedo l'ora di correre in casa". All’inizio ho preso il ritmo giusto — ha aggiunto Bagnaia — ma ho visto che il ritmo di Martin e Acosta era rischioso per la durata della gomme. Poi ho visto che loro calavano e io rimanevo costante. Negli ultimi giri ne avevo di più di Martin, soprattutto in ingresso di curva. L’ultimo giro ho fatto la cinque in super sicurezza, quasi col piede per terra per evitare problemi".

Martin: "Sono felicissimo della gara. Partendo settimo era difficile. Ho fatto bene la prima curva, mi sono trovato quarto e poi ero a mio agio. Superavo gli altri e mi sono reso conto che avevo qualcosa in più. Alla fine però avevo dato tutto. Ho cercato di fare pressione a Pecco, ma è stato inutile. La gara è stata difficile, ma aspettiamo la prossima".

Marquez: "Ho scelto la soft, sapevo che sarebbe stato un po' rischioso ma era l'unica opzione per attaccare fin dall'inizio. Ho cominciato non al massimo oggi, ma sapevo che la gara era lunga, ho scelto di gestire al meglio oggi e quando ho potuto ho superato Aleix, la gomma era al limite. Mi spiace per lui perché era l'ultima gara per lui qua ma sono davvero felice di essere arrivato terzo in un circuito davvero difficile".