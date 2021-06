Foto ritoccate di professori e compagni e insulti sessisti. Sospesi 300 alunni di una scuola media nel cuneese

Hanno scattato foto di nascosto a insegnanti e compagni, durante la didattica a distanza o in classe, pubblicandole poi sui gruppi social modificate con " scopi denigratori e accompagnate da parolacce, insulti, allusioni sessuali, ". Il caso è scoppiato nella Scuola Media di Caraglio , nel cuneese, ed è culminato nel provvedimento drastico della Preside, la sospensione in blocco dei protagonisti, circa 300 alunni, obbligati però a frequentare le lezioni. Alcune delle immagini, che sono diventate virali, sono molto offensive e i genitori degli alunni interessati, o i docenti, faranno le loro valutazioni se procedere anche in altre sedi.

LA NECESSITA’ DI DARE UN SEGNALE FORTE E LA LETTERA AI GENITORI

La dirigente dell'istituto comprensivo Riberi di Caraglio ha scritto una lunga lettera ai genitori per spiegare il motivo del provvedimento, nella quale precisa, tra l'altro, di avere imposto a tutti gli studenti colpiti dalla sospensione di andare a scuola "per riflettere su quanto accaduto". Nella missiva, inoltre, non ha escluso la possibilità di adottare altre disposizioni ed ha ricordato che in Europa il limite per iscriversi su un social (il cosiddetto "consenso digitale") è di 16 anni, mentre in Italia è di 14: sotto quell'età "deve essere registrato il consenso dei genitori". “Che ne hanno anche la piena responsabilità” ha scritto ancora la preside “Alcune immagini circolate e diffuse in modo molto ampio sono altamente offensive e i genitori degli alunni interessati, o i docenti, faranno le loro valutazioni se procedere anche in altre sedi".