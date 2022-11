Frana a Ischia, è una donna la vittima, al momento mancano all’appello 11 persone 13 i feriti, oggi il Consiglio dei Ministri

I soccorritori lavorano incessantemente e senza sosta per cercare le persone che ancora risultano disperse dopo la frana che ieri mattina alle 5 si è staccata dal monte Epomeo, a ridosso di Casamicciola, uno dei sei comuni in cui si divide l'isola di Ischia, provocando, secondo l’ultimo bilancio diffuso dal Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, 1 morto, 13 feriti, 11 dispersi e almeno 130 sfollati. Al momento l’unica vittima accertata è una donna di 30 anni originaria della Bulgaria sposata con un ischitano Impressionanti le immagini che ci vengono mostrate dai soccorritori, la frana ha spazzato tutto quello che ha trovato davanti, portando verso il mare ogni cosa. A fine serata si contano anche dieci persone ancora isolate senza acqua e luce “Molti” ha detto il prefetto di Napoli Palomba “però non vogliono lasciare le loro case”. In tarda serata l’annuncio di Palazzo Chigi che oggi alle 11 si terrà il consiglio dei Ministri sullo stato d’emergenza per Ischia.





I soccorsi

Immediatamente la macchina dei soccorsi si è messa in moto. Al lavoro 100 vigili del fuoco, 50 sanitari e 200 uomini tra cui 6 carabinieri forestali dotati di droni che si occuperanno anche di repertare materiale per una futura indagine. A rallentare le ricerche ieri si sono messi il mare in tempesta e le forti raffiche di vento che hanno impediscono agli elicotteri di levarsi in volo. Durante la giornata si sono diffuse voci sui dispersi: tra loro una intera famiglia composta da marito, moglie, un neonato di pochi mesi e una 25enne, che però sono stati ritrovati sani e salvi. Hanno fatto il giro del web le immagini dei vigili del fuoco che hanno portato in salvo un uomo sommerso fino al petto dal fango e che si è salvato aggrappandosi a un palo di ferro. A sera si contano una decina di immobili crollati.





Le reazioni

La premier Giorgia Meloni, che è stata costantemente informata sull’accaduto ha seguito l'evoluzione dei soccorsi da Palazzo Chigi. E in un collegamento con la Prefettura di Napoli dove, era in corso un vertice sulla frana di Casamicciola, anche con il sindaco della Città Metropolitana Manfredi, i ministri Tajani e Sangiuliano ha assicurato che il Governo avrebbe fatto a propria parte. E in serata è stato convocato il consiglio dei ministri che si terrà in mattinata alle 11 a Palazzo Chigi. Solidarietà dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e da quello francese Macron.