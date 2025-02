Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo con 'Viva la vita'. A RTL 102.5 racconta: “Questa canzone riassume perfettamente il periodo che sto vivendo, cerco equilibrio e serenità”

Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo per la quarta volta con “Viva la vita”. Ospite di RTL 102.5, l’artista ha raccontato l’emozione del suo ritorno in gara alla kermesse canora più attesa dell’anno. «È la canzone che ti porta a Sanremo... Avendo già fatto questa esperienza più volte, penso di aver acquisito la capacità di capire che serve la canzone giusta. Ma non intesa come "canzone sanremese", piuttosto come un brano che riesco a interpretare bene, con cui mi sento a mio agio sul palco».

“VIVA LA VITA”

Gabbani torna a Sanremo dopo aver vinto nel 2016 con “Amen” nella sezione nuove proposte e nel 2017 con “Occidentali’s Karma” e dopo essersi posizionato secondo nel 2020 con “Viceversa”. Questa volta, il brano scelto per la kermesse, rappresenta anche una nuova prospettiva della sua vita personale: «La verità è che in questo momento cerco soprattutto serenità ed equilibrio. E questa canzone lo esprime perfettamente: ricorda l'importanza di essere grati alla vita e di accettare che ci sono cose che non sappiamo e forse non sapremo mai. Le domande più profonde, quelle su cui tutti prima o poi ci scontriamo, dobbiamo imparare ad accettarle anche senza una risposta», rivela. «La prima esibizione è sempre particolare per un artista: è la prima volta che canti una canzone davanti a un pubblico che ancora non la conosce. Quando ho scelto questo brano, mi sono detto: potrei cantarlo bene al Festival. Inoltre, credo che rappresenti bene questa fase della mia vita, quella della maturità».

SCRIVERE PER ALTRI

Francesco Gabbani ha regalato il brano “Buttalo via” a Mina, una canzone che avrebbe potuto portare a Sanremo. A RTL 102.5, l’artista chiarisce: «È vero, ‘Buttalo via’ è un brano a cui tengo molto, avrei potuto portarlo al Festival. In generale, quando scrivo una canzone, non mi metto lì con l’idea di scrivere per un artista in particolare. Con ‘Buttalo via’ è andata così: quando è venuta fuori, l’ho subito immaginata cantata dalla voce di Mina. L’ho inviata a Massimiliano Pani, suo figlio, le è piaciuta subito ed è successo tutto in modo molto naturale. Non ho assistito alla registrazione, ma so che Mina entra in studio, fa un’unica take e basta. Se lo può permettere. Quando ho ascoltato la registrazione, sono rimasto impressionato: ha una freschezza nel modo di cantare che mi ha lasciato senza parole». Alla domanda se gli piacerebbe scrivere per un artista in particolare, Gabbani risponde: «Stimo moltissimo Zucchero, mi piacerebbe tanto collaborare con lui, è un artista che ammiro profondamente. Ma deve succedere in modo naturale, senza forzature».