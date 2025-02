Mentre fervono i preparativi per dare inizio alla 75esima edizione del Festival, continua la nostra rassegna per scoprire qualcosa in più sui singoli cantanti in gara.

Tra i 30 big c’è anche Francesco Gabbani che, oltre a essere un veterano del Teatro Ariston, vanta all’attivo ben due vittorie: oltre alla celebre “Occidentali’s Karma”, che lo consacrò sul gradino più alto del podio nel lontano 2017, vinse anche la sezione Nuove Proposte nel 2015 con “Amen”.

Ora torna a Sanremo con il brano “Viva la vita”, un inno alla bellezza dell'esistenza e alla consapevolezza di essere vivi.

La canzone invita a liberarsi dalle sovrastrutture e a riscoprire l'essenza più autentica della vita, celebrando la gratitudine per ogni momento.





FRANCESCO GABBANI, I PRIMI PASSI

Nasce a Carrara il 9 settembre 2020 e si avvicina alla musica fin da piccolo.

Il piccolo Francesco si può dire che è cresciuto letteralmente a pane e musica dal momento che la sua famiglia aveva un negozio di strumenti musicali e che, a soli 4 anni, inizia a sperimentare artisticamente. Quando raggiunge la maggiore età firma il suo primo contratto discografico e inizia la sua carriera all’interno del gruppo Trikobalto.

La band pubblica due album e raggiunge una certa popolarità esibendosi nei festival musicali più importanti d’Italia.

Nel 2010 Francesco Gabbani lascia il gruppo per proseguire il suo percorso come solista. Dopo alcuni singoli nel 2014 esce il suo primo album, Greitist Iz, che contiene brani come I dischi non si suonano.



FRANCESCO GABBANI, LA CARRIERA

Il successo, quello vero, arriverà solo nel 2015 quando il cantante partecipa al Festival di Sanremo aggiudicandosi il primo premio nella sezione Nuove proposte grazie alla sua canzone "Amen".

In seguito il musicista pubblica un secondo album, Eternamente ora, e inizia la sua prima grande tournee, la “gabbatour”.

Nel 2017 torna sul palco dell’Ariston e, grazie al suo brano "Occidentali’s Karma", si aggiudica la vittoria alla 67ª edizione del Festival. Ma è soltanto l’inizio.

Dopo il grande successo, infatti, lavora a nuova musica pubblicando ben due album: Magellano e Viceversa. Ma nella carriera di Gabbani non c’è solo la musica. Anzi. Nel 2022 nasce da una sua idea il programma televisivo "Ci vuole un fiore", un varietà che mette in luce diverse tematiche legate all’ecosostenibilità che il musicista conduce insieme a Francesca Fialdini.

E, nello stesso anno, debutta come attore recitando una piccola parte nel film La donna per me, una commedia romantica diretta da Marco Martani.

Tra i suoi progetti più recenti c’è l’album del 2022 che si intitola Volevamo solo essere felici.