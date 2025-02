Francesco Gabbani a Sanremo, tutto quello che c'è da sapere sul testo della canzone in gara Photo Credit: agenzia fotogramma

Prima con "Amen", tra le Nuove proposte. Poi con Occidentali's Karma. Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo con il brano Viva la vita. La kermesse canora si terrà dall'11 al 15 febbraio 2025.

Ma di cosa parla il suo brano? Lui stesso, sul sito ufficiale della Rai, dice: "Una canzone che sento molto in un modo autentico, tratta una tematica che ci accomuna tutti: qual è il senso della vita. Questa volta però, c'è più emozione, profondità, meno l'aspetto del gioco”.

IL SIGNIFICATO DEL TESTO

La canzone è una ballad. Che sicuramente piacerà al pubblico ed è stata valutata positivamente dalla stampa al primo ascolto. E' un modo per ringraziare la vita in tutti i sensi, apprezzando i giorni e le cose più semplici. Un vero inno alla gioia, orchestrato da una partitura che entra subito in testa.

Interrogativi nel testo, ma allo stesso tempo - dopo cinque anni dalla prima volta a Sanremo - Gabbani omaggia la vita in senso generale. Nel testo c'è la parola amore, la parola domenica, vita, battito e aiutarsi: termini che danno un senso di pace, serenità. Quello che, senza dubbio, vuole trasmettere il cantante toscano.

“Ero piccolissimo: Sergio Caputo raccontava il Garibaldi innamorato. Ero con mio nonno: ogni volta che salgo sul palco penso a questa immagine", svela Gabbani alla Rai, parlando della grande emozione legata al ritorno sul palco dell'Ariston.

IL RITORNO DELLA SCIMMIA?

E chi dimentica la scimmia? Nessuno. Perché a quel Festival, vinto con Occidentali's Karma, Gabbani si presentò sul palco con una scimmia (a corredo della geniale coreografia).

Francesco Gabbani sui social pubblica un vero e proprio “cortometraggio” per festeggiare la sua partecipazione a Sanremo. Nel mezzo di una mattina qualunque, con la caffettiera sul fuoco, Carlo Conti legge i nomi dei Campioni. Il cantante è nella lista e inizia a prepararsi per il Festival. Prende una valigia, all'interno c'è l'abito che ha indossato anni fa la scimmia.

