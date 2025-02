Esce oggi "Demoni": il singolo di Sanremo di Emis Killa. Tutto quello che c'è da sapere

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali “Demoni”, il nuovo singolo di Emis Killa, che ha deciso di non partecipare al Festival di Sanremo 2025. Il cantante, per l’occasione, annuncia anche uno speciale live show per riunire tutti i suoi fan a chiusura dell’estate 2025: EM16, mercoledì 10 settembre, a Fiera Milano Live, una data evento prodotta da Friends&Partners e Vivo Concerti.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI?

I biglietti saranno acquistabili online e nei punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 5 febbraio alle ore 16. Tutti coloro che erano presenti al “No Phone Party” dello scorso 15 dicembre al Fabrique di Milano avranno diritto a un prezzo speciale per i biglietti di EM16. Per qualsiasi informazione: https://www.friendsandpartners.it

TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SU "DEMONI"

“Demoni”, scritto dallo stesso Emis Killa e composto insieme a Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin, in arte Cripo, che ne ha curato anche la produzione, racconta la relazione sentimentale tra due persone, in particolare in una delle prime notti d’amore, quando è ancora tutto da scoprire, tra dubbi, chimica, passione.

Non sempre l’amore salva dai propri demoni e spesso, dopo la storia di una notte, si torna a casa con le stesse inquietudini di prima. Il brano rappresenta il primo passo di Emis Killa in un 2025 che si preannuncia pieno di musica e sorprese artistiche, come la data evento EM16 che si terrà il prossimo 10 settembre a Fiera Milano Live, una nuova occasione per celebrare l’hip hop e i maggiori successi di Emis Killa, circondato dai propri fan e da ospiti d’eccezione.

Dopo il successo dello speciale show a settembre 2024 per festeggiare i 15 anni di carriera, EM15, con oltre 25 mila persone, e la data evento “No Phone Party”, un live che per la prima volta in Italia ha visto il pubblico godersi lo show senza poter utilizzare i telefoni, Emis Killa segna l’inizio di un nuovo percorso per la sua carriera, che conta 6 album certificati e tre mixtape che hanno contribuito alla storia del rap in Italia.

LA BIOGRAFIA DEL CANTANTE

Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, classe 1989, nel 2007 partecipa al concorso “Tecniche Perfette”, dove vince il titolo di campione italiano di freestyle. Inizia a pubblicare i primi lavori, “Keta Music” (2009), “Champagne e spine” (2010) e “The Flow Clocker Vol. 1” (2011). Nel 2011 pubblica il disco “L’erba cattiva”, disco di platino, e il singolo “Parole di ghiaccio”, doppio disco di platino, vince il “Best Italian Act” agli Mtv Europe Music Awards e il “Best New Artist” agli Mtv Hip Hop Awards. Nel 2013 esce l’album “Mercurio”, doppio disco di platino, che include la hit estiva “Maracanã”, disco di platino. È protagonista di uno degli eventi hip hop più noti al mondo, tutt'oggi l'unico italiano ad avervi partecipato, i Bet Hip Hop Awards.

Nel 2015 pubblica “Keta Music Vol. 2”, seguito nel 2016 da “Terza Stagione”, disco di platino. A fine 2017 esce “Linda”, disco di platino. Nell’estate del 2018 pubblica la hit radiofonica “Rollercoaster” e il singolo “Fuoco e benzina”, entrambi doppio disco di platino e inclusi nell’album “Supereroe” - doppio disco di platino - a cui segue “Supereroe – Bat Edition”, anticipato da “Tijuana”. Nel 2020 pubblica l’album “17” con Jake La Furia, certificato doppio disco di platino e anticipato dal singolo “Malandrino”, certificato disco d’oro. Nel 2021 esce il repack dell’album “17 - Dark edition”.

Nell’estate del 2021 pubblica “Keta Music Vol. 3”, con cui porta avanti la saga con cui ha esordito nel mercato discografico, certificato disco d’oro. Nel 2022 pubblica il singolo “Lucifero” e celebra il decennale de “L’Erba Cattiva” con 6 date sold out ai Magazzini Generali di Milano e una all’Orion di Roma, gli stessi club dove si era esibito 10 anni prima per il tour del suo disco d’esordio.

Ad aprile 2023 Emis Killa ha annunciato il suo nuovo album dedicato al cinema, “Effetto Notte”, uscito a maggio 2023 e certificato disco di platino. Dopo un’estate sui palchi dei principali festival estivi, Emis Killa ha celebrato la sua carriera con una data evento il 28 ottobre al Forum, andata sold out con mesi di anticipo. Il 24 novembre 2023 arriva la deluxe edition “Effetto Notte (L’Alba)”, con 5 nuovi brani inediti e con la partecipazione dei nomi più noti della scena contemporanea. Dopo il successo di “Moneylove” in collaborazione con Massimo Pericolo, per quattro settimane alla #1 della top chart singoli (disco di platino), il 2024 di Emis Killa si è aperto pubblicando il singolo “Butterfly” insieme a Simba La Rue.

A fine maggio arriva “Sexy Shop” (disco di platino) il singolo pubblicato insieme a Fedez. Emis Killa è stato protagonista della stagione estiva grazie allo show evento EM15 con cui ha festeggiato 15 anni di carriera a Fiera Milano Live, un grande tributo all’hip hop e al mondo rap con oltre 25 mila persone presenti. Dopo il live “No Phone Party” al Fabrique di Milano il 15 dicembre 2024, il 2025 di Emis Killa si apre con l’uscita del singolo “Demoni” e con l’annuncio dello speciale show a Fiera Milano Live EM16.