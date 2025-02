Sanremo 2025, ecco a che ora finiranno le cinque serate

Prima di chiederci chi sarà il vincitore di Sanremo 2025 appare opportuno porsi l'altra decisiva - soprattutto per chi lo seguirà da casa - domanda: a che ora finiranno le cinque serate in programma su Rai1 da martedì 11 a sabato 15 febbraio?

In base ai palinsesti diffusi dalla tv pubblica, siamo in grado di rispondere al quesito, al netto degli imprevisti da diretta (Bugo e Morgan, ci leggete?).

Dunque, a che ora della notte Carlo Conti e il resto del cast del Festival si congederanno dal pubblico televisivo?

Sanremo 2025: orari chiusura delle cinque serate

Martedì 11 febbraio la prima serata di Sanremo 2025, al via alle ore 20.40 subito dopo il PrimaFestival condotto da Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio, è previsto che chiuda all'1.30.

Nel mezzo, intorno a mezzanotte, come per tutto il resto della settimana, è in programma l'edizione flash del Tg1.

A seguire arriverà il DopoFestival presentato da Alessandro Cattelan, che durerà circa un'ora e dieci minuti.

Mercoledì 12 febbraio la seconda serata di Sanremo 2025 dovrebbe terminare all'1.10, cioè una ventina di minuti prima rispetto all'esordio nel quale si esibiranno tutti i 29 artisti in gara (prima del ritiro di Emis Killa erano in 30).

Anche giovedì 13 febbraio il Festival andrà avanti fino all'1.10, per poi dare la linea al DopoFestival di Cattelan.

In questa serata sarà svelato il vincitore delle Nuove Proposte.

Venerdì 14 febbraio la serata cover, con i cantanti in gara chiamati a duettare con altri artisti, si concluderà all'1.30. A seguire l'ultima puntata del DopoFestival, nel cui cast fisso ci sarà anche Selvaggia Lucarelli.

La finale, fissata per sabato 15 febbraio, andrà, come da tradizione, per le lunghe. La chiusura, con l'annuncio del vincitore della gara, è programmata intorno alle ore 2.00, ma è probabile che si vada anche oltre.

Sanremo 2025: gli autori

Per la cronaca, a firmare il Festival di Sanremo 2025 come autori saranno Carlo Conti, Mario D'Amico, Emanuele Giovannini, Ludovico Gullifa, Lavinia Iannarilli, Giancarlo Leone, Ivana Sabatini, Walter Santillo e Leopoldo Siano.