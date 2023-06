Francia, attacco in un parco ad Annecy. Accoltellati anche bambini, tre di loro sono gravi

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Sarebbe un giovane siriano richiedente asilo, senza precedenti penali, l’uomo che questa mattina, intorno alle 9.45, ha fatto irruzione in un parco cittadino ad Annecy, nel Sud Est della Francia, in una zona vicino al lago. Lì ha aggredito con un coltello alcune persone. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali si tratterebbe di 4 bambini e di un anziano e tre di loro sarebbero in pericolo di vita.

ERA SCONOSCIUTO ALLE FORZE DELL'ORDINE

L’attentatore, di nome Abdalmasih, non era schedato tra gli elementi ritenuti pericolosi dalle aurotirà. Avrebbe presentato domanda di asilo in Francia nel novembre del 2022. Intanto, lo scorso 26 aprile, avrebbe ricevuto lo status di rifugiato in Svezia. L'uomo è stato subito arrestato. La polizia gli avrebbe sparato più volte alle gambe. Ora si trova in stato di fermo in ospedale. Secondo alcuni testimoni al momento dell’attacco il ragazzo, classe 1991, indossava un turbante. La zona in cui è avvenuto il fatto, attorno ale al, è stata transennata dalla polizia.