Franco Oppini a RTL 102.5 News: "Ho detto no al GF VIP di Signorini per tornare a Teatro"

Nel corso di Trends & Celebrities, il programma che va in onda in radiovisione su RTL 102.5 News dalle 13 alle 15 con Francesco Fredella, Silvia Annichiarico e Virginia Tschang, arriva in collegamento Franco Oppini. Che svela di aver detto no ad Alfonso Signorini per tornare a teatro.



“Da gennaio comincerò le prove di Taxi a due piazze, qui declinato al femminile. Nell’originale c’è un tassista uomo con due mogli, mentre il nostro spettacolo prevede una tassista donna con due mariti", dice Oppini. Nello spettacolo c'è anche Barbara D’Urso - che torna a recitare dopo molti anni di stop. "Barbara d'Urso è una macchina da guerra, mentre faremo lo spettacolo continuerà con Pomeriggio Cinque. Faremo le prove al mattino, dalle 10.00 alle 14.00, per permetterle di andare in studio a preparare la trasmissione”, racconta l'attore. Che poi svela: “Per il teatro, per il Goldoni e per Barbara, ho rinunciato al Grande Fratello. Mi hanno fatto una bella offerta, ma ho rinunciato perché il teatro è la mia vita e mi permette di lavorare per tre anni, anche se non prenderò gli stessi soldi. Ne ho parlato con Signorini che ha capito la mia situazione”.

"CON MIO FIGLIO FRANCESCO HO UN RAPPORTO BELLISSIMO"

Franco e Francesco, nato dalla relazione con Alba Parietti, sono molto legati. "Viviamo a 100 metri di distanza a Milano. Ma ognuno è giusto che abbia la propria indipendenza", racconta ancora in radiovisione su RTL 102.5 News durante un collegamento al telefono. Francesco, lo scorso anno, è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello vip. Un ragazzo d'oro: educato, simpatico, che ha conquistato tutti. Oggi è uno degli opinionisti di uno dei programmi più forti di Rai1 mentre continua a commentare la Juve, la sua più grande passione.