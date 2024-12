Futurae Heroes: il programma triennale che unisce giovani, musica e sostenibilità

Il 5 dicembre, presso la Camera di Commercio di Brescia, si terrà la presentazione del progetto Futurae Heroes, un programma della durata di tre anni che promuove i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. L’idea nasce grazie all’unione di Music Innovation Hub, azienda impegnata nello sviluppo di progetti innovativi e socialmente responsabili nel settore musicale, e Futura Expo, la più grande esposizione italiana che favorisce l’incontro tra imprese, cittadini e istituzioni per costruire un sistema sostenibile.

Entrambe queste realtà condividono una visione unica del futuro, in cui modelli economici responsabili e sostenibili siano considerati fondamentali, se non indispensabili.

«Rischiamo di ridurre la musica a un prodotto di consumo senza renderci conto del suo potenziale rivoluzionario. Da questa visione nasce Futurae Heroes, un progetto per promuovere un nuovo modello economico attraverso la musica, coinvolgendo le giovani generazioni e creando valore condiviso. L’obiettivo è riscoprire il ruolo creativo ed educativo dell’industria musicale, spingendola a cambiare le sue regole in favore di un impatto positivo sulla società» queste le parole di Andrea Rapaccini, Presidente Music Innovation Hub.

GLI EVENTI

Proprio giovedì 5 dicembre si terrà il primo dei tantissimi appuntamenti del progetto Futurae Heroes. Durante l’evento saranno consegnati alcuni riconoscimenti, tra cui i Futurae Heroes Awards, a Caterina Caselli e al discografico Giacomo Maiolini, premiati per il loro impegno nel dare ai giovani talenti l’opportunità di esprimere il proprio potenziale creativo, trasformandoli in veri e propri "change makers" del futuro.

Tra gli ospiti del primo appuntamento ci sarà anche BigMama, prima artista Ambassador del progetto, che interverrà durante il panel “Music Talk to Me”. Il dibattito sarà incentrato sull’utilizzo del linguaggio musicale come strumento di cambiamento. A seguire, la cantante si esibirà in uno showcase esclusivo, accompagnata da altri artisti come Barkee Bay, Eyes Be Quiet e MarkerOne.

Il progetto ha già pianificato numerosi appuntamenti aggiuntivi nel corso del 2025, con l'obiettivo di promuovere l'iniziativa e raggiungere un pubblico sempre più ampio. Questi eventi vedranno la partecipazione di molti artisti, coinvolti in talk e concerti live.

I PRIMI TRE PROGRAMMI

Futurae Heroes annuncia i primi tre programmi che coinvolgeranno fin da subito le nuove generazioni, con l'obiettivo di educarle alla sostenibilità e sensibilizzarle sui temi legati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Il primo programma è la Talent Factory, una serie di corsi che si terranno presso la Camera di Commercio di Brescia. Durante questi incontri, un gruppo di ragazzi under 25 sarà coinvolto nella creazione di contenuti digitali dedicati a progetti sostenibili. Inoltre, Futurae Heroes avvierà percorsi di Alternanza scuola-lavoro (PCTO), offrendo agli studenti delle scuole superiori l’opportunità di collaborare con i partecipanti della Talent Factory o di affiancare esperti del terzo settore.

L’ultimo progetto è Up Start, un programma rivolto alle organizzazioni del terzo settore, pensato per guidarle in un percorso di empowerment orientato alla sostenibilità.