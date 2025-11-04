Gae Aulenti, ha confessato Vincenzo Lanni: "Ho scelto a caso per colpire un simbolo del potere economico"

Ludovica Marafini

04 novembre 2025, ore 15:45

L'uomo, che ieri ha accoltellato una 43enne a Milano, è stato rintracciato grazie alla sorella, che l'ha riconosciuto nelle immagini delle telecamere di sorveglianza

Non la conosceva, l’ha scelta casualmente, con la volontà di aggredire qualcuno in un luogo simbolo del potere economico, ovvero accanto al palazzo dell’Unicredit. È quanto ha spiegato, nella sua confessione, Vincenzo Lanni, il 59enne originario della provincia di Bergamo che ieri mattina, in Piazza Gae Aulenti, ha colpito una donna con un coltello.


L'ARRESTO

Un'aggressione ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona, che ieri avevano restituito il volto dell'uomo. Immagini diffuse dai Carabinieri di Milano, nella speranza che qualcuno, riconoscendolo, potesse aiutare ad identificarlo. E così è accaduto, con la sorella gemella che ha contattato le forze dell'ordine. Vincenzo Lanni è stato arrestato dopo una fuga di dieci ore, in un hotel vicino alla Stazione Centrale di Milano, in cui alloggiava da qualche giorno. Non ha opposto resistenza ed è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio.


"LUOGO SIMBOLO DEL POTERE ECONOMICO"

Questa mattina la confessione. Vincenzo Lanni ha detto di aver premeditato l'aggressione in un luogo simbolo del potere economico, che voleva sostanzialmente colpire per sfogare la frustrazione per un licenziamento subito dieci anni fa, dall’azienda di programmazione informatica per la quale lavorava. Per questo si sarebbe avventato su Anna Laura Valsecchi, 43 anni, che stava andando in ufficio. Una vittima scelta a caso, per una violenza in pieno centro, in pieno giorno. Che non è nuova per Lanni, che nel 2015 aveva ferito con le stesse modalità due pensionati, in provincia di Bergamo.


AVEVA SCONTATO LA SUA PENA

Episodi per cui l'uomo era stato condannato a scontare otto anni di carcere e altri tre in una struttura psichiatrica,  con una perizia che aveva certificato un disturbo schizoide di personalità. Pena che Vincenzo Lanni ha espiato. Ora stava seguendo un percorso di reinserimento in una comunità, da cui però era stato allontanato giovedì scorso, per cattiva condotta. 


PIANTEDOSI, SERVE UNA TERZA VIA

Una vicenda drammatica, che secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi riaccende l'attenzione sulle patologie psichiatriche. "C'è il tema chiusura dei manicomi, dopo la legge Basaglia credo vada riconsiderata una terza via con trattamenti delle persone che tengano in maggiore considerazione la sicurezza dei cittadini" ha dichiarato intervenendo a SkyTg24, aggiungendo che "è un fronte sul quale riflettere in futuro". 


coltello
Milano
Piazza Gae Aulenti
Vincenzo Lanni

