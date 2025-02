Gaia a RTL 102.5: “L’emozione di Sanremo è tanta, è energia. Aprire il Festival porta un’ansia non indifferente, ma è anche un’occasione per farsi vedere”

Gaia è in gara al 75° Festival di Sanremo con il brano “CHIAMO IO CHIAMI TU”, scritto da Gaia Gozzi con Davide Petrella e Stefano Tognini (Zef), e prodotta da Madfingerz. La canzone esplora quel limbo d’indecisione che ci blocca, quei dubbi che ci allontanano dal nostro istinto più profondo e primordiale. È un brano leggero e ballabile ma con un sottotesto che, se ascoltato con attenzione, si coglie facilmente. Ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia di Angelo Baiguini e Carolina Rey, ha raccontato: «Sto molto bene, stamattina sono anche più serena del solito. Ieri non mi sono esibita e mi sono riposata un po’ di più. Io ho aperto la prima serata del Festival, ma sono felice. È un’ansia non indifferente, ma è anche una grande occasione per farsi vedere, perché essendo la prima ti guardano tutti tutti. È stato comunque molto emozionante, per stasera mi sento più serena, il peggio è andato. Quei minuti durante l’esibizione sono volati via, mi stavo dissociando fino a pochi secondi prima di salire sul palco. È comunque tanta l’emozione di Sanremo, non è solo pourparler, è emozione, energia, tutta la gente che ti guarda e ti cerca, è intenso. Io ci ero già stata nel 2021 con il Covid, quindi non ho mai affrontato questa interazione, che comunque è la cosa principale secondo me. Il Festival ovviamente si fa sul palco, ma vedere le persone, vedere il pubblico che ti accoglie e con calore già nei giorni successivi canticchia la tua canzone non è niente male. L’indecisione del “chiamo io o chiami tu” puoi usarla in qualsiasi occasione, nelle relazioni ma anche per ordinare il cibo al telefono» scherza Gaia ai microfoni di RTL 102.5.





Il duetto con Toquinho

Una delle serate più attese del Festival della canzone italiana è quella delle cover, in cui Gaia duetterà con Toquinho sulle note di “Acquarello”. «Domani duetto con Toquinho, mi tratto bene. È arrivato oggi e andiamo a recuperarlo a brevissimo per le prove di oggi. Sono emozionatissima, è un onore e sono imbarazzata perché non riesco a trovare le parole giuste per spiegare quanto felice e grata io sia di averlo su questo palco e che abbia accettato, perché già essere in sua presenza è un onore, figuriamoci cantare e suonare insieme. Ho provato a chiamare Ornella Vanoni ma non mi ha risposto, quindi le ho mandato un vocale dicendole “Guarda Ornella, io ti amo profondamente e ti lascio il mio numero, così’ nel caso non ti piacesse puoi chiamarmi tu e dirmi di non permettermi mai più. Per Ornella la segreteria non arriverà mai» racconta Gaia nel corso di “W L’Italia”.