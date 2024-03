Gaza, attacco israeliano all'ospedale Al Shifa, ci sono morti e feriti. Borrell attacca Israele

ATTACCO ALL'OSPEDALE

L’esercito israeliano ha preso il controllo dell'ospedale Al Shifa di Gaza City e ha chiesto ai membri di Hamas all'interno di uscire ed arrendersi. L’operazione ha provocato l’uccisione e il ferimento di diversi palestinesi. Tel Aviv sostiene di aver fermato una ottantina di sospetti appartenenti ad Hamas. Israele ha invitato i palestinesi che abitano vicino all’ospedale a spostarsi nella parte sud della Striscia.

EMERGENZA "DISUMANITARIA"

Secondo il Ministero della sanità di Gaza sono circa 30.000 le persone, tra cui civili sfollati, pazienti feriti e personale medico, che sono intrappolate all'interno del complesso medico di al-Shifa. Lo stesso ministero ha rivolto un appello per fermare questo massacro contro malati, feriti e sfollati e ha sottolineato che questo è uno dei pochi ospedali ancora funzionanti nella Striscia.

GLI ATTACCHI PROSEGUONO

Il numero dei palestinesi uccisi dal 7 ottobre continua ad essere aggiornato: le vittime accertate sono 31726; più di 73 mila i feriti. Le forze israeliane hanno anche comunicato che un edificio di Hezbollah e un posto di osservazione nella città di nella città di Ramyeh, nel sud del Libano, sono stati colpiti nella notte in un raid condotto dagli aerei da combattimento.

L'ATTACCO DELL'UNIONE EUROPEA

Dure e chiare le parole usate dall’Alto Rappresentante dell’Unione Europea Josep Borrell: “A Gaza ci sono più bambini uccisi che nel resto del mondo. Lì non siamo più sull'orlo della fame: siamo in uno stato di fame, che colpisce migliaia di persone. Il cancelliere Olaf Scholz ha detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu 'non possiamo stare a guardare mentre i palestinesi muoiono'. Bene, e che cosa facciamo? Perchè la fame non è un disastro naturale, non è un terremoto: è interamente prodotta dall'uomo. In particolare da chi impedisce che gli aiuti umanitari entrino a Gaza”.