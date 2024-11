Gemelline siamesi di due anni del Senegal unite per la testa, in corso la separazione al San Gerardo di Monza

E’ in corso da qualche ora all’ospedale San Gerardo di Monza una delicata operazione per la separazione di due gemelle siamesi unite per la testa, che hanno in comune una parte del cervello. Alla ricerca di un futuro migliore sono le gemelle originarie del Senegal, che per ora non possono stare erette, e non possono sperare in un futuro vicino alla normalità. Dopo mesi di studio e preparazione, i medici hanno avviato l'intervento di separazione che è stato finanziato da un cittadino americano. Il delicato intervento chirurgico dovrebbe durare almeno 12 ore.

Sono in Italia da tre mesi

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano Il Giorno, ci sono buone probabilità che le piccole pazienti possano separarsi con un esito positivo. Sta agendo un team di specialisti che hanno seguito le piccole pazienti dal momento del loro arrivo in Italia, con un volo dell’Aeronautica militare italiana a Milano ormai 3 mesi e mezzo fa. Sulla vicenda, che vede impegnata la regione Lombardia, si è già espresso anche l'assessore regionale Guido Bertolaso: "È una situazione così complicata che ci tremano le vene dei polsi al solo pensiero".

L'ospedale San Gerardo di Monza è un'eccellenza nell'ambito della pediatria

È stato scelto l'ospedale San Gerardo perché questo rappresenta un'eccellenza, in ambito europeo e non solo, nell'ambito della pediatria. Negli anni, l'istituto si è affermato come centro di riferimento negli interventi utili a correggere le malformazioni cranio-facciali. Nell'intervento in corso sono coinvolti anche specialisti del dipartimento di Fisica dell'università degli Studi di Milano, che con il loro progetto Printmed-3D, hanno realizzato nei mesi precedenti dei modelli anatomici veritieri degli organi che dovranno essere operati. Il loro supporto ha permesso ai neurochirurghi di potersi preparare al meglio.Il San Gerardo, è stato riconosciuto due anni fa Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) proprio nell’ambito della pediatria, oltre che centro europeo di riferimento per le malformazioni cranio facciali su base genetica, le malattie ematologiche rare, le malattie del fegato, le malattie metaboliche congenite e l’oncologia pediatrica. Questo è il secondo caso in Italia dopo l’intervento eseguito all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma su due gemelline siamesi unite dalla nuca, con cranio e gran parte del sistema venoso in comune. Originarie della Repubblica centrafricana, erano stato portate in Italia e sottoposte a due interventi prima della terza operazione - durata 18 ore - per la separazione definitiva, avvenuta nel giugno del 2020. In precedenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo erano state separate due gemelline unite a livello del busto, primo intervento del genere in Lombardia.