Gente è in edicola: sulla cover di questa settimana c'è Lino Banfi

Su Gente, in edicola da giovedì 11 dicembre, Lino Banfi racconta della piccola Matilde che il 13 dicembre compie un anno. Grazier alla piccola, figlia di sua nipote Virginia, l’amato attore si dice fiero “bisnonno d’Italia” e racconta: «La vita mi ha fatto un dono prezioso da amare e proteggere. Sono stato per anni il nonno d’Italia, me lo ricordava sempre anche Papa Francesco che un giorno, incontrandomi, mi promosse nonno d’Europa. Immagino che oggi sarebbe felice nel vedermi orgoglioso nei panni di bisnonno d’Italia». Poi aggiunge: «Quando mia nipote mi ha annunciato di essere in attesa di una bimba, avrei voluto la chiamasse Lucia, in onore della nonna, ma lei aveva già scelto il nome. Il parto doveva essere a gennaio 2025. Un mese prima ha iniziato ad avere delle avvisaglie e, attorno al 10 dicembre, pareva essere arrivato il momento. Quel giorno vado al Verano, il cimitero dove c’è mia moglie, tra una preghiera e una chiacchierata con lei, perché io le parlo sempre: “Sai che c’è? Nascerà prima, speriamo pazienti fino al 13, giorno di Santa Lucia, così sono certo che le daranno anche il tuo nome”. La mattina dell’onomastico torno al Verano. Poco dopo mi chiama Rosanna: “Papà, la bimba è nata adesso”. Matilde, di secondo nome Lucia, è arrivata in un giorno evocativo per noi. Chiamatele coincidenze o miracoli dell’amore, ma io penso ci sia lo zampino della mia Lucia che da lassù organizza il bello delle nostre vite».

ALLEGRA GUCCI: «PER 17 ANNI HO CREDUTO CHE MIA MADRE PATRIZIA REGGIANI FOSSE INNOCENTE»

«Fu un tuffo al cuore quando in un’intervista mia madre ammise di aver ordito l’omicidio di mio padre Maurizio: per 17 anni io e mia sorella Alessandra ci siamo battute per lei, fermamente convinte della sua innocenza»: Allegra Gucci, erede dei fondatori della maison di moda e figlia dell’imprenditore ucciso a Milano nel 1995, si confida con Gente, in edicola da giovedì 11 dicembre, a proposito della madre Patrizia Reggiani, condannata per essere stata la mandante dell’assassinio del suo ex marito. Dopo 27 anni di silenzio, Allegra sulla sua famiglia ha scritto un libro (Fine dei giochi) che sta diventando una serie tv per la regia di Gabriele Muccino. «Ridaremo dignità ai membri della mia famiglia, sfatando quella caricatura grottesca che è stata il film americano House of Gucci». Qual è il rapporto con sua madre oggi? «Non sta benissimo, ha vari acciacchi che non sono stati curati a dovere ed è in sedia a rotelle. Io e mia sorella ci prendiamo cura di lei. Se l’ho perdonata? È un processo complicato, ma quello che faccio per lei credo valga più di tante parole».





GENTE - LANCIO STAMPA. LA SORELLA DEL CALCIATORE DENIS BERGAMINI, MORTO NEL 1989: «MIO FRATELLO È STATO UCCISO. LA SUA EX? HA SEMPRE MENTITO»

Su Gente, in edicola da giovedì 11 dicembre, parla Donata Bergamini, sorella di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto in circostanze misteriose nel 1989: «Mio fratello è stato ucciso e non si è suicidato come raccontato per anni, anche dalla sua ex fidanzata Isabella Internò». La Internò, che nell’ottobre del 2024 è stata condannata a 16 anni per omicidio in concorso, è stata di recente intervistata da Selvaggia Lucarelli per il podcast “Tu non puoi capire”: un’intervista che sembra scagionarla da ogni responsabilità. «Non commento è tutta buffa», dice la Bergamini, che poi racconta: «Denis quella sera del 18 novembre 1989 cadde in un agguato. Fu ucciso e adagiato sotto le ruote di un camion».