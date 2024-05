Geolier a RTL 102.5: “Il 31 maggio ci sarò anche io al Radio Zeta Future Hits Live, ci vediamo lì!”

Geolier si unisce al grande cast del Radio Zeta Future Hits Live! Il 31 maggio 2024, alle ore 20:30, il festival della Generazione Zeta farà ritorno a Roma, al Centrale del Foro Italico, per inaugurare l'attesissima edizione del 2024.

Ospite speciale di The Flight, Geolier - che da pochi giorni ha annunciato il suo nuovo album, “DIO LO SA”, in uscita il prossimo 7 giugno per Warner Music Italy - ha annunciato la sua partecipazione al Radio Zeta Future Hits Live: “Il 31 maggio ci sarò anche io al Radio Zeta Future Hits Live, ci vediamo lì!”.

Geolier si aggiunge alla già ricca line-up del Radio Zeta Future Hits Live. Questi tutti gli artisti che saranno sul palco del Centrale del Foro Italico: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Capo Plaza, Chiello, Clara, Emma, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Ghali, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.Rain, Paola & Chiara, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Tananai, The Kolors, Tony Effe, Twenty Six, Zerb, il vincitore della categoria canto di Amici23, e tante altre sorprese!

Quest’anno, il Radio Zeta Future Hits Live sarà presentato da Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati. Volti e voci di Radio Zeta, Luigi e Giulia Laura incarnano i valori della Generazione Zeta, poiché la vivono ogni giorno, dentro e fuori la radio, e sul palco porteranno energia e freschezza.

I biglietti per il Radio Zeta Future Hits Live sono disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/event/radio-zeta-future-hits-live-2024-foro-italico-18056062/

L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è: #radiozetaFHL24