Ghali a RTL 102.5: “Al Festival di Sanremo da performer, ma con qualcosa da dire. Ora un tour e un nuovo disco in lavorazione”

Ghali ha partecipato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Casa Mia”. Il brano, che si è classificato quarto, non accenna ad arrestare la sua corsa: fresca di certificazione Disco di Platino, per la terza settimana consecutiva si conferma nella Top 5 della classifica singoli FIMI/GfK, oltre a gravitare nella top 3 dei brani più ascoltati in radio.

«Erano un po' di anni che Sanremo mi corteggiava. Ho pensato che in questo momento il mondo sta soffrendo e non potevo andare a Sanremo a festeggiare e far finta di niente. Quindi sono andato al festival da performer ma con qualcosa da dire, nella mia testa non ero in gara. Sanremo è stato la ciliegina sulla torta di un anno indimenticabile. Avevo questo brano ispirato da artisti che il nostro Paese conosce. Dentro Casa Mia ci sono un po' di Moroder, Michael Jackson, Pink Floyd, un po' di Daft Punk. C’è un ritmo che gli italiani hanno già nel sangue, che ti fa ballare, piace, è familiare ma con dei messaggi che era un po' che non si sentivano».

PIZZA KEBAB VOL.1

L’1° dicembre 2023 Ghali ha pubblicato PIZZA KEBAB VOL.1: un ritorno alle radici, rivisitando la musica trap nella maniera a tratti adrenalinica e schizzante, a tratti dolente e cullante che è il suo marchio di fabbrica.

«Pizza Kebab è un canale che ho aperto per dare sfogo ad una delle mie personalità senza la paura di contraddirsi. Molti vogliono questo Ghali qui e sto imparando a gestire queste mie diverse personalità musicali. Ora c’è un disco in lavorazione e tante cose belle arriveranno. È stato un anno in cui ho viaggiato tanto e ho accettato qualsiasi segnale mi arrivasse. Pizza Kebab che mi ha portato a lavorare alla musica con un approccio completamente diverso e nuovo. La fase di produzione e creativa mi ha portato tantissime idee e ispirazione per Casa Mia e per il disco a cui sto lavorando».

GHALI - LIVE 2024

Dopo la doppietta di sold out al Forum di Milano, il 28 e il 29 ottobre 2024, Ghali ha annunciato due nuovi appuntamenti in programma a novembre: al calendario del tour, si aggiunge ora la data di Napoli, il 12 novembre al Palapartenope, mentre il Forum di Assago triplica con il nuovo show del 15 novembre.

«A grande richiesta abbiamo aggiunto una data a Napoli, abbiamo aggiunto anche una terza data a Milano, dopo che la seconda è andata sold out. C’è tanto affetto nei miei confronti e sono molto felice di essermi riconnesso con le mie persone in questo modo. Era da tanto che volevo tornare sul palco in questo modo e piano piano ce la stiamo facendo, nei palazzetti avremo tanto da cantare. Poi da qui alle date ci saranno tante altre sorprese».

Qui tutte le date del tour:

Lunedì 28 ottobre 2024 – Milano, Forum - SOLD OUT

Martedì 29 ottobre 2024 – Milano, Forum - SOLD OUT

Lunedì 4 novembre 2024 – Firenze, Mandela Forum

Mercoledì 6 novembre 2024 – Roma, Palazzo dello Sport

Domenica 10 novembre 2024 – Bologna, Unipol Arena

Martedì 12 novembre 2024 – Napoli, Palapartenope NUOVA DATA

Venerdì 15 novembre 2024 – Milano, Forum NUOVA DATA

I biglietti per le due nuove date saranno disponibili su Ticketone dalle ore 14.00 di giovedì 7 marzo, e successivamente, dalle ore 10.00 di martedì 12 marzo su Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati.