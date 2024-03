Gianna Nannini a RTL 102.5: «‘Sei nell’anima’ è un’appartenenza a un suono, il titolo giusto per un progetto che è un viaggio»

Gianna Nannini è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante The Flight, il l’artista ha presentato in diretta radiofonica, "Sei nell’anima", il nuovo progetto che racchiude un album, un film, un libro e un tour e che prende il nome da una delle canzoni più belle. «Più che il titolo di un progetto è il titolo di un viaggio. Non è solo un ricordo del brano ‘Sei nell’anima’, ma un'appartenenza a un suono che ricercavo, quello del rock più vicino al soul e al blues, che in questo album ho cercato di decodificare nella mia appartenenza italiana. Quindi non poteva esserci un titolo migliore di questo», racconta Gianna Nannini a RTL 102.5.

L’ALBUM

L’album "Sei nell’anima" è disponibile dal 22 marzo su etichetta Columbia Records/Sony Music Italy, e nasce da una profonda ricerca delle sonorità a lei più care. «L’album è un contenitore di cose che succedono, ‘soul’ in italiano si dice ‘anima’, quindi mi sono autocitata», spiega.

L’album porta le prestigiose firme dei produttori Andy Wright (Massive Attack, Jeff Beck, Simply Red) e Troy Miller (Amy Winehouse, Gregory Porter, Diana Ross), fino alla partecipazione del produttore e chitarrista Raül Refree (Rosalia, Guitarricadelafuente). «In questo disco ci sono tre produttori importanti, abbiamo unificato un suono americano ad uno italiano. Ho cercato degli specialisti, ho scelto Troy Miller proprio perché è uno specialista di musica gospel. Fino ad ora ho unito tecnologie digitali e analogiche, mi piace sempre mettere la band, il rock è una cosa fisica», afferma Nannini.

Ad accompagnare l’uscita dell’album, il nuovo singolo "Io voglio te", scritto da Gianna Nannini con la collaborazione di Alex “Raige” Vella e Mauro Paoluzzi, e già in rotazione radiofonica su RTL 102.5.

IL FILM E IL LIBRO

Nel progetto anche il film “Sei nell’anima”, disponibile dal 2 maggio solo su Netflix. Il film è un frammento della storia di Gianna Nannini, fino ai trent’anni, dall’infanzia ai suoi primi successi, passando da una svolta che trancia di netto il percorso di Gianna, tanto da considerare la sua vera nascita l’anno 1983. Ospite della prima radiovisione d’Italia, l’artista racconta: «È una storia che racconta la mia vita fino ai miei trent'anni, basata su fatti accaduti. Dopo il 1983 ho iniziato un'altra vita. Rivedendomi in questi eventi mi sono piaciuta; è interessante perché molti non conoscevano quei lati di me».

Il film è liberamente tratto dal libro autobiografico “Cazzi miei”, edito da Mondadori e ristampato per l’occasione con il titolo “Sei nell’anima (Cazzi miei)”. La nuova edizione, che include una nuova prefazione che racconta il legame tra le pagine del libro e la loro trasposizione cinematografica, verrà pubblicato in occasione dell’uscita del film.

IL TOUR

Gianna Nannini ritorna live con la tournée internazionale “Sei nell’anima tour - European Leg”, previsto per il prossimo novembre 2024. «Il linguaggio del rock è uguale ovunque, il pubblico mi segue, anche se non capisce le parole»

Distribuito da Friends & Partners e co-prodotto con 3Monkeys, il tour restituirà l’icona del rock al suo pubblico attraverso imperdibili appuntamenti live nelle arene di Ginevra, Zurigo, Monaco, Hannover, Francoforte, Berlino, Essen, Ludwigsburg, Ravensburg, Nuremberg, Kassel, Firenze, Torino, Milano, Eboli e Roma.

Qui tutte le date (calendario in aggiornamento):

24 Novembre: Ginevra – Arena NUOVA DATA

25 novembre: Zurigo – Hallenstadion

28 novembre: Monaco – Olympiahalle

30 Novembre: Hannover – Swiss Life Hall NUOVA DATA

1 Dicembre: Frankfurt – Jahrhunderthalle NUOVA DATA

3 Dicembre: Berlin – Uber Eats Music Hall NUOVA DATA

4 Dicembre: Essen – Grugahalle NUOVA DATA

6 Dicembre: Ludwigsburg – MHP Arena NUOVA DATA

7 Dicembre: Ravensburg – Oberschwabenhalle NUOVA DATA

9 Dicembre: Nuremberg – Kia Metropol Arena NUOVA DATA

10 Dicembre: Kassel – Nordhessen Arena NUOVA DATA

14 dicembre: Firenze – Nelson Mandela Forum

16 Dicembre: Torino – Inalpi Arena NUOVA DATA

17 dicembre: Milano – Forum

20 Dicembre: Eboli – Palasele NUOVA DATA

21 dicembre: Roma – Palazzo dello Sport