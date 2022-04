Gimbe, lenta discesa dei contagi Covid, ricoveri stabili, cala la mortalità

Nell’ultima settimana si registra una lenta discesa dei contagi Covid, un decremento pari al 6,5%, restano stabili i ricoveri ordinari (-0,4%) e le terapie intensive (-1,7%). Significativo calo anche dei decessi (-11,4%). A certificare questi numeri è la Fondazione Gimbe. Nella settimana, ormai inoltrata, delle festività di Pasqua, i dati sembrano indicare una fase di plateau, ma “la circolazione del virus resta ancora molto elevata: più di 1,2 milioni i positivi, oltre 60mila casi al giorno e un tasso di positività dei test antigenici al 15,5%".

Per la seconda settimana consecutiva calano i casi

Per la seconda settimana consecutiva, la Fondazione Gimbe rileva una lieve riduzione dei nuovi casi settimanali che si attestano a quota 438.751 contro 469.479 dei sette giorni precedenti, ma si tratta di dati condizionati da situazioni regionali e locali molto diversi. Nella settimana 6-12 aprile si rileva infatti un incremento percentuale dei nuovi casi in 6 Regioni (dal +2,9% dell'Emilia-Romagna al +27,4% della Valle D'Aosta) e una riduzione in 15 (dal -0,8% della Lombardia al -20,1% della Basilicata).

Tornano sotto quota mille i decessi negli ultimi 7 giorni

Sul fronte delle ospedalizzazioni, è stabile l'occupazione dei posti letto in area medica con -39 (10.207 contro 10.246) e nelle terapie intensive con un -8 (da 471 a 463). Ritornano sotto quota mille i decessi negli ultimi 7 giorni: 929 (61 di questi riferiti a periodi precedenti) con una media di 133 al giorno rispetto ai 150 della settimana precedente (quando erano stati 1.049).

Diminuiscono ancora i nuovi vaccinati

Poi ci sono i numeri sui vaccini. Diminuiscono ancora i nuovi vaccinati: 8.501 rispetto ai 9.668 della settimana precedente (-12,1%). Al 13 aprile l'85,6% della popolazione (50.742.940 persone) ha ricevuto almeno una dose (+8.359 rispetto alla settimana precedente) e l'84,1% (49.808.870) ha completato il ciclo vaccinale (+30.133).