Giorgia Meloni torna a Palazzo Chigi, l'annuncio della premier in un video

Bandiera italiana e quella europea sullo sfondo, blusa giallo canarino abbottonata fino al penultimo bottone (bon ton di altri tempi), labbra evidenziate da un filo di rossetto ciliegia, ombretto glitter sulle palpebre e capello liscissimo e fresco di parrucchiere (peccato presidente, lo stile wave le donava moltissimo!). Eccola, Giorgia Meloni. Tornata con tutta la grinta ritrovata dopo la pausa estiva. Si ripresenta agli elettori, follower e supporter con un video che è appena stato pubblicato e subito è diventato virale. Palazzo Chigi sullo sfondo, la premier torna con la solita ironia per tranquillizzare chi l’aveva data per dispersa, dopo la “fuga” dalla masseria pugliese, dove aveva trascorso parte delle sue vacanze con la famiglia, colleghi e amici.





LA SPARIZIONE

Subito dopo la partenza dalla masseria Beneficio -davanti alla quale sostavano i cronisti-, era partito il Meloni Gate, lanciato da alcuni quotidiani che non erano riusciti ad intercettarne gli spostamenti. “Depistaggio estivo di Meloni, così fa perdere le sue tracce: dov’è finita la premier?” titola La Stampa. “Dov’è finita Giorgia Meloni” La Repubblica. “Meloni fuori dai radar” Ansa. Tra il serio e il faceto i giornali si interrogavano. E il partito ha risposto: il capo ufficio stampa di Fratelli d'Italia, Fabrizio Alfano, ha diradato le nebbie precisando che la presidente del Consiglio "è in Italia e sempre reperibile" per assolvere ai suoi compiti o in caso di "necessità istituzionali", ma non è "una concorrente del Grande Fratello", anche se possiamo chiamarla “Giorgia” come fosse la vicina di casa.





L'APPARIZIONE

“Eccomi qua, sono ricomparsa”, ha esclamato nel video (come un mago Silvan qualsiasi). “Sono a Palazzo Chigi, richiamate tutte le unità” (speciali sguinzagliate da reporter e curiosi per intercettarla n.d.r.). “Sono grata di aver potuto ricaricare le batterie, di aver passato del tempo con mia figlia” dice la premier evidenziando l’intimità che ha chiaramente voluto costruirsi intorno durante il breve periodo top secret. Smontando un po’ la narrazione di quelli che hanno definito “difficile” la sua estate, con la consapevolezza di essere fortunata e privilegiata a potersi permettere le vacanze che si è potuta concedere.





I PROPOSITI

“Farò buon uso di questa energia” ha concluso Meloni, “sono pronta a proseguire il mio lavoro con ancora maggiore determinazione”. Venerdì il primo Consiglio dei Ministri con dossier importanti da gestire come la proposta per la nomina del commissario europeo italiano (Fitto sembra essere il predestinato) e la legge di Bilancio. E poi, soprattutto, dispetti e le liti tra i suoi due vice Antonio e Matteo che, nonostante i richiami, hanno battibeccato tutta l’estate dando spunti a giornali e organi di informazione. Ginevra sembra non essere l’unica figlia della presidente.