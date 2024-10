Giorni difficili per chi viaggia in treno: annunciato uno sciopero di 24 ore per il weekend Photo Credit: agenzia fotogramma

Sabato 12 e domenica 13 ottobre è stato indetto uno sciopero dei treni a livello nazionale, che riguarderà il personale del gruppo Fs (Ferrovie dello Stato).

TRENI FERMI

Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper (spostamento ferroviario in Emilia Romagna), che fanno parte del gruppo, hanno annunciato lo stop che avrà inizio alle 21 di sabato e terminerà alle 20.59 di domenica, di fatto 24 ore di interruzione. Non è escluso che alcune variazioni si possano verificare prima e dopo l’agitazione. Le richieste dei sindacati aderenti riguardano il rinnovo del contratto collettivo nazionale, questione da tempo sul tavolo di confronto tra Governo sindacati, e l’introduzione di provvedimenti per la sicurezza sul lavoro per i dipendenti a bordo e presso tutti gli scali.

FASCE DI GARANZIA

Per i treni regionali in alcuni orari particolarmente frequentati sono stati istituiti alcuni servizi essenziali tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21, ma solo nei giorni feriali. Per quanto riguarda Intercity e Frecce, Trenitalia ha messo a disposizione l’elenco degli itinerari garantiti in caso di sciopero valido dal 9 giugno al 14 dicembre 2024. Tutte le info del caso sono reperibili attraverso i canali di Trenitalia.

DOVE REPERIRE LE INFO

Sul sito del gruppo è specificato che tutte le info su collegamenti e servizi saranno reperibili, oltre che alla biglietteria e al personale degli scali interessati, anche attraverso l’app e il sito di Trenitalia nella sezione Infomobilità. Per gli spostamenti ferroviari in Lombardia è disponibile il sito www.trenord.it o tramite l’App di Trenord. Per il trasporto in Emilia Romagna si può accedere al sito trenitaliatper.it. Il numero verde gratuito 800 89 20 21 è disponibile per tutti gli utenti di Ferrovie dello Stato.

I RIMBORSI

Inoltre, tramite il sito e l’app, si apprende che i viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

- fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

- fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.