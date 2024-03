Giovanni Floris vuole allenare una squadra dilettantistica e scrive alla sindaca del più piccolo paese d’Italia

Giovanni Floris sta studiando per diventare allenatore. Il giornalista e conduttore di La7, tra i più talentuosi del panorama televisivo, ha un sogno nel cassetto: allenare una squadra dilettantistica. Alcuni giorni fa, Dagospia ha diffuso una foto di Floris tra i banchi durante il corso per diventare allenatore. Ed è stato lui stesso, in un'intervista al Corriere della Sera, a rivelare di essersi iscritto al corso di allenatore presso l'Associazione Italiana Allenatori Calcio del Lazio.

LA MISSIONE DI “PROTAGONISTI”

In "Protagonisti", la trasmissione di RTL 102.5 con Francesco Fredella, Gianni Simioli, Francesco Taranto e Gloria Gallo (che conduce dall'aeroporto di Roma Fiumicino), vengono messi insieme tutti i pezzi del puzzle. I conduttori cercano di aiutare Giovanni Floris e decidono di telefonare in diretta a Maria Giannini, sindaco di uno dei più piccoli comuni d'Italia: Celle di San Vito, che conta poco meno di 150 abitanti. Il sindaco lancia l'appello: "Floris, questa città ti aspetta. Se vuoi allenare una squadra dilettantistica qui, vitto e alloggio garantiti, ma anche le nostre bontà culinarie". Risponde anche il presidente-allenatore del Real Celle San Vito, Fabio Romano, che dice: "Qui i nostri calciatori si autotassano per il campionato. Ti aspettiamo, Floris". La squadra locale si chiama Real Celle San Vito.

IL MESSAGGIO DI FLORIS

E nella giornata di ieri Giovanni Floris ha mandato un messaggio al sindaco di Celle di San Vito: "Grazie cara sindaca per le belle parole". Adesso la cittadina aspetta il conduttore, magari anche solo per fargli scoprire le bellezze di un piccolo borgo. E, chissà, per assistere ad una partita del Real Celle San Vito.