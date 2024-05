Giro d’Italia, ancora Pogacar! Lo sloveno vince anche a Prati di Tivo

VINCE SEMPRE LUI

Ha vinto staccando tutti in salita, ha vinto a cronometro, ha vinto allo sprint. Fermare Tadej Pogačar sembra davvero una mission Impossible. Lo sloveno è sempre più padrone del Giro d’Italia. In una settimana di corsa ha già colto tre successi di tappa, la sua maglia rosa pare inattaccabile. Il suo modo di correre è sempre più cannibalesco, non per niente lo sloveno ha ricevuto i complimenti di Eddie Merkx.

SPRINT RISTRETTO

Sul traguardo di Prati di Tivo, alle pendici del Gran Sasso, la Emirates ha tenuto cucita la corsa, nessuno ha avuto la forza o il coraggio di attaccare Pogacar. La maglia rosa si è presentata sul rettilineo conclusivo insieme a un gruppetto formato da una decina di corridori. In vista dello striscione del traguardo non ha resistito e ha piazzato lo scatto vincente; nell’ordine d’arrivo ha preceduto Dani Martinez e O’Connor. Quarto l’italiano Antonio Tiberi, che ha avuto il coraggio di cercare lo scatto all’ultimo chilometro.