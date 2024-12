Giubileo: 700 uomini delle forze dell'ordine in più ogni giorno a Roma, Vaticano blindato il 24 dicembre

L’appuntamento con il Giubileo si avvicina, un evento che richiamerà a Roma milioni di pellegrini e visitatori: in una riunione del Comitato cittadino per l’ordine e la sicurezza, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha fatto il punto sullo specifico piano sicurezza del Viminale. Per rafforzare le attività di vigilanza e controllo del territorio, in particolare presso il Vaticano e il centro storico, le basiliche e altri siti sensibili, verranno impiegate ogni giorno, in aggiunta agli operatori che già quotidianamente prestano servizio nella Capitale, oltre 700 unità di rinforzo delle forze dell'ordine.

Vaticano blindato, la vigilia di Natale

Per gli ultimi dettagli, in particolare sulla serata del 24 dicembre, quando sarà aperta la Porta santa in San Pietro ci sarà un ulteriore tavolo tecnico. Tutta la zona attorno al Vaticano sarà super presidiata. Le bonifiche scatteranno già dal giorno precedente. In campo anche nuclei cinofili, artificieri e tiratori. Controlli con i metal detector per accedere a piazza San Pietro. Sotto la lente, per garantire la sicurezza dei pellegrini, anche le linee metro e le stazioni.