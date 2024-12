Giuliano Sangiorgi papà-bis: il cantante e Ilaria Macchia aspettano un bambino

Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, e Ilaria Macchia, scrittrice e sceneggiatrice, aspettano un bambino. Sono già genitori di una bambina di 6 anni, Stella, e adesso invece aspettano un maschio, che nascerà ad aprile. La notizia arriva da Vanity Fair, a cui la coppia ha rilasciato una lunga intervista per svelare la bellissima notizia.

Giuliano e Ilaria avevano deciso di voler dare un fratello a Stella e così sarà. “Essere figlia unica mi ha reso una persona un po’ solitaria, taciturna, non mi sarebbe dispiaciuto avere un po’ di casino in casa” aggiunge Ilaria ai microfoni della testata.

La coppia non ha svelato il nome ma ha assicurato che sarà un nome legato alla famiglia del cantante, così come Stella è il nome della bisnonna di Ilaria.

Il parto avverrà prima dell’inizio del Tour nei Palazzetti che partirà nell’autunno del prossimo anno. I Negramaro gireranno infatti tutta l’Italia per presentare Free Love, l’ultimo album che li vede protagonisti

CHI È ILARIA MACCHIA?

Ilaria Macchia, la scrittrice e sceneggiatrice che è riuscita a stregare Giuliano Sangiorgi, è nata e cresciuta a San Donato, un paesino in provincia di Lecce. È una donna che non ama stare sotto i riflettori, ma da anni è affermata nel campo della sceneggiatura.

Ha studiato cinema al Centro Sperimentale di Roma. Tra i progetti cinematografici a cui ha contribuito, possiamo ricordare Non è un paese per giovani e L’attesa. Nel 2017, ha debuttato nel panorama letterario con il libro Ho visto un uomo a pezzi. Sempre nel campo della sceneggiatura, ha collaborato alla realizzazione di La storia, la trasposizione per la Rai del romanzo di Elsa Morante. Ha inoltre partecipato alla scrittura di La vita bugiarda degli adulti, basato sull’omonimo romanzo di Elena Ferrante, per la piattaforma Netflix.

La relazione con Giuliano Sangiorgi è ormai nota al pubblico da diversi anni anche se la coppia appare raramente sui social. La loro vita non è mai cambiata: sono sempre rimasti gli stessi: “Se mi chiedi di fare l’aperitivo io ci sono, se mi fermi per strada mi metto a parlare, non sono uno che se la tira. Faccio vita di quartiere al rione Monti, a Roma, vado al supermercato, non me ne frega niente della fama” aggiunge Giuliano Sangiorgi.